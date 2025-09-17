दनादन 2 बार बोनस शेयर, 8900% की तूफानी तेजी, अब कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

शिलचर टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को 9% से अधिक की तेजी के साथ 4871.70 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी ने मौजूदा प्लांट में क्षमता विस्तार की घोषणा की है। कंपनी के शेयर 5 साल में 8900% से अधिक उछल गए हैं। कंपनी ने दो साल में 2 बार बोनस शेयर दिए हैं।

स्मॉलकैप कंपनी शिलचर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। शिलचर टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 4871.70 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक बड़े ऐलान के बाद आया है। कंपनी ने अपने मौजूदा प्लांट में क्षमता विस्तार की घोषणा की है। शिलचर टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले पांच साल में 8900 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी ने पिछले दो साल में अपने शेयरधारकों को दनादन 2 बार बोनस शेयर दिए हैं।

क्षमता विस्तार पर 90 करोड़ रुपये लगाएगी कंपनी

शिलचर टेक्नोलॉजीज ने गुजरात के वडोदरा में गवासड स्थित अपने मौजूदा प्लांट के क्षमता विस्तार की घोषणा की है। कंपनी के प्लांट की मौजूदा क्षमता 7500 MVA है, इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100 पर्सेंट है। कंपनी का प्रस्तावित क्षमता विस्तार 6500 MVA का है। शिलचर टेक्नोलॉजीज अप्रैल 2027 तक यह प्रस्तावित क्षमता विस्तार को पूरा करेगी। क्षमता विस्तार पर 90 करोड़ रुपये के इनवेस्टमेंट की जरूरत होगी। कंपनी इसकी फंडिंग आंतरिक स्रोतों के जरिए करेगी।

5 साल में 8900% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

स्मॉलकैप कंपनी शिलचर टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले पांच साल में 8900 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2020 को 54.08 रुपये पर थे। शिलचर टेक्नोलॉजीज के शेयर 17 सितंबर 2025 को 4871.70 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में कंपनी के शेयरों में 7200 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 3 साल में शिलचर टेक्नोलॉजीज के शेयर 2281 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों में 355 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले एक साल में शिलचर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में करीब 23 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6125 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2805.40 रुपये है।