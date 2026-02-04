213% बढ़ा मुनाफा, शेयर में 6 साल का सबसे बड़ा उछाल, गद्दे बनाती है कंपनी

संक्षेप: शीला फोम के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 629.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के मुनाफे में तीन गुना से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

स्लीपवेल के गद्दे बनाने वाली कंपनी शीला फोम लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। शीला फोम के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 629.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। तीसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में यह उछाल आया है। दिसंबर 2019 में लिस्टिंग के बाद से शीला फोम लिमिटेड के शेयरों में एक दिन में आया यह सबसे बड़ा उछाल है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में शीला फोम के मुनाफे में तीन गुना से ज्यादा का उछाल आया है।

213% बढ़ा है कंपनी का कंपनी

शीला फोम लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 213 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को दिसंबर 2025 तिमाही में 52.57 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 16.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में शीला फोम का रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.1 पर्सेंट बढ़कर 1075 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 967 करोड़ रुपये था। शीला फोम का इबिट्डा सालाना आधार पर 30 पर्सेंट बढ़कर 115 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 88 करोड़ रुपये था। कंपनी का मार्जिन भी बढ़कर 11 पर्सेंट पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 9.11 पर्सेंट था।