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सिंगापुर से मुंबई तक आज सोने-चांदी के भाव में जोरदार तेजी, क्या खत्म हो गया गिरावट का दौर?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • MCX Gold Silver Rates Today: आज एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में ही चांदी के भाव ₹4000 से ज्यादा उछल गए
  • जबकि, सोने का भाव भी ₹2000 से अधिक उछलकर &nbsp;1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए
सिंगापुर से मुंबई तक आज सोने-चांदी के भाव में जोरदार तेजी, क्या खत्म हो गया गिरावट का दौर?

MCX Gold Silver Rates Today: सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार, 3 जुलाई की सुबह जोरदार उछाल देखने को मिली। एमसीएक्स पर दोनों मेटल के भाव करीब 2 प्रतिशत तक चढ़ गए। इस तेजी के पीछे मुख्य वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावनाओं का कम होना और दुनियाभर के बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेत हैं।

क्या हैं ताजा भाव?

भारत में सुबह करीब 9:05 बजे एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव 2077 रुपये यानी 1.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं, सितंबर डिलीवरी वाली चांदी के कांट्रेक्ट की कीमत 4256 रुपये यानी 1.80 प्रतिशत उछलकर 2,37,456 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

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वहीं, सिंगापुर में स्पॉट गोल्ड 0.7 फीसदी बढ़कर 4,151.48 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी 1 फीसदी बढ़कर 61.50 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो पिछले तीन सत्रों में 5 फीसदी चढ़ने के बाद और मजबूत हुई।

क्यों उछले सोने-चांदी के भाव

अमेरिकी आंकड़ों का सपोर्ट: अमेरिका में सोने की कीमतें भी 1 प्रतिशत से अधिक बढ़ गईं और ऐसा लग रहा है कि पांच हफ्तों में पहली बार सोना साप्ताहिक तौर पर बढ़त के साथ बंद होगा। इसकी वजह अमेरिका से आए रोजगार के आंकड़े हैं, जो उम्मीद से कमजोर रहे। इससे यह संभावना बढ़ी है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी में देरी कर सकता है।

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डॉलर इंडेक्स: इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी इस सप्ताह करीब आधे प्रतिशत तक गिरा है, जिससे डॉलर में तय होने वाली सोने-चांदी की कीमतें दूसरी मुद्राओं के खरीदारों के लिए सस्ती हो गई हैं।

रोजगार के आंकड़ों ने उलटी दिशा दिखाई: एडीपी की राष्ट्रीय रोजगार रिपोर्ट के अनुसार जून में अमेरिका में निजी क्षेत्र में सिर्फ 98,000 नौकरियां बढ़ीं, जबकि उम्मीद 1,18,000 नौकरियों की थी।

डॉलर इंडेक्स भी इस सप्ताह करीब आधे प्रतिशत तक गिरा है,

इसी तरह नॉनफार्म पेरोल्स यानी कृषिेतर क्षेत्रों में रोजगार में सिर्फ 57,000 की बढ़ोतरी हुई, जबकि अनुमान 1,10,000 नई नौकरियों का था। अप्रैल और मई के रोजगार आंकड़ों को भी 74,000 नीचे संशोधित किया गया। इन कमजोर आंकड़ों ने इस साल ब्याज दर बढ़ोतरी की आशंकाओं को काफी हद तक कम कर दिया है।

भू-राजनीतिक मोर्चे पर क्या?

अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता समाप्त हो गई, लेकिन खबरों के मुताबिक उनके बीच मुख्य मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। इस अनिश्चितता का भी सोने की कीमतों पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है।

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क्या खत्म हो गया गिरावट का दौर

एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने-चांदी में गिरावट का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। उतार-चढ़ाव जारी रह सकते हैं। पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने को 4,084 और 4,040 डॉलर पर सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 4,180 और 4,240 डॉलर पर उसे रोक का सामना करना पड़ सकता है।

चांदी के लिए सपोर्ट 59.40 और 58 डॉलर प्रति औंस पर है और रोक 63 तथा 64.40 डॉलर पर है। एमसीएक्स पर सोने को 1,44,400 और 1,43,350 रुपये पर सपोर्ट तथा 1,47,100 और 1,48,800 रुपये पर रेजिस्टेंस है। वहीं चांदी को 2,33,000 और 2,26,600 रुपये पर सपोर्ट तथा 2,37,700 और 2,41,000 रुपये पर रोक दिख रही है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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