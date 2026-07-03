सिंगापुर से मुंबई तक आज सोने-चांदी के भाव में जोरदार तेजी, क्या खत्म हो गया गिरावट का दौर?

MCX Gold Silver Rates Today: सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार, 3 जुलाई की सुबह जोरदार उछाल देखने को मिली। एमसीएक्स पर दोनों मेटल के भाव करीब 2 प्रतिशत तक चढ़ गए। इस तेजी के पीछे मुख्य वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावनाओं का कम होना और दुनियाभर के बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेत हैं।

क्या हैं ताजा भाव? भारत में सुबह करीब 9:05 बजे एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव 2077 रुपये यानी 1.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं, सितंबर डिलीवरी वाली चांदी के कांट्रेक्ट की कीमत 4256 रुपये यानी 1.80 प्रतिशत उछलकर 2,37,456 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

वहीं, सिंगापुर में स्पॉट गोल्ड 0.7 फीसदी बढ़कर 4,151.48 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी 1 फीसदी बढ़कर 61.50 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो पिछले तीन सत्रों में 5 फीसदी चढ़ने के बाद और मजबूत हुई।

क्यों उछले सोने-चांदी के भाव अमेरिकी आंकड़ों का सपोर्ट: अमेरिका में सोने की कीमतें भी 1 प्रतिशत से अधिक बढ़ गईं और ऐसा लग रहा है कि पांच हफ्तों में पहली बार सोना साप्ताहिक तौर पर बढ़त के साथ बंद होगा। इसकी वजह अमेरिका से आए रोजगार के आंकड़े हैं, जो उम्मीद से कमजोर रहे। इससे यह संभावना बढ़ी है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी में देरी कर सकता है।

डॉलर इंडेक्स: इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी इस सप्ताह करीब आधे प्रतिशत तक गिरा है, जिससे डॉलर में तय होने वाली सोने-चांदी की कीमतें दूसरी मुद्राओं के खरीदारों के लिए सस्ती हो गई हैं।

रोजगार के आंकड़ों ने उलटी दिशा दिखाई: एडीपी की राष्ट्रीय रोजगार रिपोर्ट के अनुसार जून में अमेरिका में निजी क्षेत्र में सिर्फ 98,000 नौकरियां बढ़ीं, जबकि उम्मीद 1,18,000 नौकरियों की थी।

इसी तरह नॉनफार्म पेरोल्स यानी कृषिेतर क्षेत्रों में रोजगार में सिर्फ 57,000 की बढ़ोतरी हुई, जबकि अनुमान 1,10,000 नई नौकरियों का था। अप्रैल और मई के रोजगार आंकड़ों को भी 74,000 नीचे संशोधित किया गया। इन कमजोर आंकड़ों ने इस साल ब्याज दर बढ़ोतरी की आशंकाओं को काफी हद तक कम कर दिया है।

भू-राजनीतिक मोर्चे पर क्या? अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता समाप्त हो गई, लेकिन खबरों के मुताबिक उनके बीच मुख्य मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। इस अनिश्चितता का भी सोने की कीमतों पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है।

क्या खत्म हो गया गिरावट का दौर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने-चांदी में गिरावट का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। उतार-चढ़ाव जारी रह सकते हैं। पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने को 4,084 और 4,040 डॉलर पर सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 4,180 और 4,240 डॉलर पर उसे रोक का सामना करना पड़ सकता है।

चांदी के लिए सपोर्ट 59.40 और 58 डॉलर प्रति औंस पर है और रोक 63 तथा 64.40 डॉलर पर है। एमसीएक्स पर सोने को 1,44,400 और 1,43,350 रुपये पर सपोर्ट तथा 1,47,100 और 1,48,800 रुपये पर रेजिस्टेंस है। वहीं चांदी को 2,33,000 और 2,26,600 रुपये पर सपोर्ट तथा 2,37,700 और 2,41,000 रुपये पर रोक दिख रही है।