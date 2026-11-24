सोने-चांदी के भाव में भारी उछाल, जोरदार खरीदारी लौटी तो गोल्ड ₹1.26 लाख के पार
मुख्य बातें
- Gold Silver Rtaes: पिछले सप्ताह एक साल से अधिक समय के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद सोने में जोरदार खरीदारी लौटी
- एमसीएक्स पर सोमवार रात सोने का भाव 3.48 प्रतिशत उछलकर 1.26 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार बंद हुआ और चांदी 4.32% उछलकर 154205 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई
न्यूयॉर्क से मुंबई तक सोने-चांदी में हाहाकार के बाद अब बहार लौटी है। मुंबई स्थित एमसीएक्स पर सोमवार रात सोने का भाव 3.48 प्रतिशत उछलकर 1.26 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार बंद हुआ और चांदी 4.32% उछलकर 154205 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं, न्यूयॉर्क में स्पॉट गोल्ड 3.3 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,656.82 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। जबकि, चांदी की कीमत 5.4 प्रतिशत बढ़कर 43.37 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। पिछले सप्ताह इसमें करीब 16 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
जेन्सन हुआंग की वापसी का बुलियंस में जश्न
अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया के सीईओ पद पर जेन्सन हुआंग की वापसी से ग्लोबल मार्केट में रिस्क लेने की धारणा मजबूत हुई है। इसका असर सोने और अन्य धातुओं की कीमतों पर भी देखने को मिला। पिछले सप्ताह करीब 9 प्रतिशत टूटने के बाद सोमवार को सोने की कीमत में जोरदार रिकवरी आई। सोना कारोबार के दौरान 4.3 प्रतिशत तक उछलकर 3,690 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया था। न्यूयॉर्क में स्पॉट गोल्ड 3.3 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,656.82 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।
युद्ध के बाद सोने पर दबाव: फरवरी के अंत में अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत करीब एक तिहाई तक गिर चुकी है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने और केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरें ऊंची रखने की आशंका ने सोने पर दबाव बनाया।
चीन में खरीदारी बढ़ी: सोने की कीमतों में गिरावट के बाद चीन के शेनझेन स्थित शुइबेई गोल्ड मार्केट में ज्वेलरी खरीदने वालों की भीड़ देखी गई। निवेशकों को मौजूदा कीमत सोने की खरीदारी के लिए निचला स्तर लग रही है।
ईटीएफ निवेश में स्थिरता: यूबीएस की विश्लेषक जोनी टेव्स के मुताबिक सोने में हालिया बिकवाली मुख्य रूप से फ्यूचर मार्केट में हुई है। इसके उलट गोल्ड ईटीएफ में निवेश की स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है।
ब्याज दरों से तय होगी सोने की अगली चाल
अमेरिका में महंगाई पर नियंत्रण के लिए फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने की आशंका अभी कायम है। कई फेड अधिकारी महंगाई को देखते हुए सख्त मौद्रिक नीति के समर्थन में हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि महंगाई के आंकड़ों के जवाब में जरूरत से ज्यादा सख्ती अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है।
निवेशकों की नजर अब सप्ताह के मध्य में आने वाले अमेरिकी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) महंगाई आंकड़ों पर है। यह फेड का महंगाई मापने का पसंदीदा पैमाना है। इसके बाद बेरोजगारी दावों और नए घरों की बिक्री के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी। अगर महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आते हैं तो ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका मजबूत हो सकती है। इससे डॉलर मजबूत होगा और सोने की कीमतों पर फिर दबाव पड़ सकता है।
इनपुट: ब्लूमबर्ग
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें