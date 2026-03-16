शार्क अनुपम मित्तल के निवेश वाली कंपनी का आएगा IPO, सेबी की मिली मंजूरी, कतार में 2 और कंपनियां भी
IPO News: मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने तीन कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। इन तीन कंपनियों एक Travelstack Tech भी है। इस कंपनी में गोल्डमैन स्कैस और शार्क अनुपम मित्तल की कंपनी शादी डॉट कॉम ने पैसा लगाया है।
IPO News: मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने तीन कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। इन तीन कंपनियों एक Travelstack Tech भी है। इस कंपनी में गोल्डमैन स्कैस और शार्क अनुपम मित्तल की कंपनी शादी डॉट कॉम ने पैसा लगाया है। बता दें, तीन ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने बाजार की मौजूदा स्थिति को देखने हुए आईपीओ को वापस लेने का फैसला किया है।
Travelstack Tech पर रहेगी सबकी निगाह
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी के आईपीओ पर निवेशकों की निगाह रहेगी। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 250 करोड़ रुपये जुटाती हुई नजर आ सकती है। वहीं, कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स आईपीओ के जरिए 26.85 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में हैं। ऑफर फार सेल के जरिए प्रमोटर्स वैभव अग्रवाल और आदर्श मनपुरिया अपने हिस्से के शेयरों को बेच रहे हैं। इसके अलावा अनुपम मित्तल, Accel India IV (Mauritius), Global Private Opportunities Private Partners II अपने हिस्सेदारी के शेयर बेचते नजर आएंगे।
आईपीओ से जुटाए पैसों में 135 करोड़ रुपये कंपनी वर्किंग कैपिटल और 45 करोड़ रुपये मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए करेगी। वहीं बाकि बचे पैसों का उपयोग कंपनी की तरफ से जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए किया जाएगा। Travelstack आईपीओ से पहले प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 50 करोड़ रुपये जुटा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी के फ्रेश इश्यू का साइज छोटा हो जाएगा।
और किन कंपनियों को मिला सेबी का अप्रूवल
Tea Post को भी आईपीओ लाने की मंजूरी सेबी ने दे दी है। क्विक सर्विस रेस्त्रा सेगमेंट में काम करने वाली यह कंपनी ऑफर फार सेल और फ्रेश इश्यू के जरिए शेयर जारी कर सकती है। ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 1.42 करोड़ शेयर जारी करेगी।
आईपीओ से जुटाए पैसों का उपयोग कंपनी नए कैफे और अन्य जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए करेगी।
तीसरी कंपनी Learnfluence Education है। यह कंपनी आईपीओ में फ्रेश इश्यू के जरिए 246 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 40 लाख शेयर जारी कर सकती है। Saffron को कंपनी ने आईपीओ के लिए कैपिटल एडवाइजर नियुक्त किया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।