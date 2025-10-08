टाटा की इस कंपनी के शेयरों ने लगाई लंबी छलांग, सोने की महंगाई के बावजूद ब्रोकरेज का भरोसा कायम

Titan Share Price: टाटा समूह की इस कंपनी के शेयर बीएसई पर 4.40% तक उछलकर ₹3,567.00 प्रति शेयर तक पहुंच गए। जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान टाइटन के कंज्यूमर बिजनेस में सालाना आधार पर 20% की वृद्धि दर्ज की गई।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में आज यानी बुधवार सुबह 4% से अधिक की तेजी देखी गई, जब कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही का मजबूत बिजनेस अपडेट जारी किया। टाटा समूह की इस कंपनी के शेयर बीएसई पर 4.40% तक उछलकर ₹3,567.00 प्रति शेयर तक पहुंच गए। जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान टाइटन के कंज्यूमर बिजनेस में सालाना आधार पर 20% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में कंपनी ने 55 नए स्टोर (नेट) जोड़े, जिससे टाइटन का कुल रिटेल नेटवर्क 3,377 स्टोर तक पहुंच गया।

आभूषण, घड़ियों और आईकेयर का प्रदर्शन कंपनी के घरेलू आभूषण कारोबार में 19% सालाना वृद्धि हुई। वहीं, घड़ियों के घरेलू कारोबार में 12% वृद्धि हुई, जिसे एनालॉग सेगमेंट के 17% की बढ़त ने आगे बढ़ाया। आईकेयर सेगमेंट में घरेलू कारोबार 9% बढ़ा, जिसका श्रेय अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स, सनग्लासेज और ई-कॉमर्स चैनल में अच्छी बिक्री को जाता है।

उभरते कारोबार में बड़ी छलांग उभरते कारोबारों में, फ्रैग्रेंस की घरेलू बिक्री 48% बढ़ी, जिसमें फास्टट्रैक और स्किन ब्रांड्स की मजबूत मांग का बड़ा योगदान रहा। महिलाओं के बैग की बिक्री में 90% उछाल आया, जो स्टोर नेटवर्क के विस्तार से संभव हुआ। तनीरा ब्रांड ने 13% की वृद्धि दर्ज की।

ब्रोकरेज हाउस क्यों हैं फिदा एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का मानना है कि सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से दूसरी तिमाही में टाइटन के सकल मार्जिन पर दबाव रह सकता है। हालांकि, स्टडेड ज्वेलरी की स्थिर वृद्धि से इस असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। घड़ियों के कारोबार की बढ़ती प्रॉफिटेबिलिटी भी मार्जिन में राहत दे सकती है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अगले तीन सालों में आभूषण कारोबार की आय में 19% कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) रहेगी। आभूषण के ईबीआईटी मार्जिन, जो FY25 में 9.7% था, अगले तीन वर्षों में बढ़कर 11.8% तक पहुंच सकता है। उनका मानना है कि टाइटन का लंबी अवधि का प्रदर्शन मजबूत ब्रांड नाम, बेहतरीन निष्पादन और स्टोर नेटवर्क विस्तार के कारण आभूषण कारोबार में बाजार हिस्सेदारी बढ़ने से आगे बढ़ेगा। साथ ही अन्य सेगमेंट्स की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार भी कंपनी के लिए सकारात्मक कारक है।

टाइटन का टार्गेट प्राइस ₹4,615 एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने टाइटन के शेयर पर ₹4,615 का लक्ष्य मूल्य तय करते हुए 'खरीदें' की सिफारिश बरकरार रखी है। यह लक्ष्य H1FY28 के अनुमानित मुनाफे पर 60 गुना पी/ई के हिसाब से है, जो पिछले पांच साल के औसत से 9% ज्यादा है।

पिछले वर्षों का शेयर प्रदर्शन पिछले एक महीने में टाइटन के शेयरों में 3% गिरावट आई है, जबकि पिछले छह महीनों में यह 14% बढ़ा है। वर्ष की शुरुआत से अब तक इसमें 10% की बढ़त हुई है, और पिछले दो वर्षों में यह सिर्फ 7.5% बढ़ा है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों में टाइटन शेयर ने 185% का शानदार रिटर्न दिया है।