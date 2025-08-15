₹369 तक पहुंच सकता है इस पावर कंपनी का शेयर, एक्सर्ट्स ने दी खरीदारी की सलाह

Power Grid Share Price: पावर ग्रिड के शेयर आने वाले दिनों में 369 रुपए तक पहुंच सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म रेलीगेयर सिक्युरिटीज ने यह टार्गेट प्राइस दिया है। यह पावर ग्रिड के मौजूदा प्राइस 288.70 रुपए से 27 फीसद से अधिक है। रेलीगेयर के अलावा 5 अन्य एनालिस्ट इसमें खरीदारी की सलाह दी है।

पावर ग्रिड शेयर प्राइस हिस्ट्री पावर ग्रिड के शेयर गुरुवार को 0.16 पर्सेंट ऊपर 288.65 रुपये पर बंद हुए थे। यह स्टॉक पिछले एक साल में करीब 15 पर्सेंट टूट चुका है। जबकि, इस साल अबतक 7 प्रतिशत नुकसान पहुंचा चुका है। हालांकि, छह महीने पहले इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को करीब 10 फीसद का रिटर्न दिया है। इसका 52 हफ्ते का हाई 366.25 रुपये और लो 247.30 रुपये है।

शेयर होल्डिंग पैटर्न पावर ग्रिड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून तिमाही तक इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.34 प्रतिशत थी। विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी 26.79 प्रतिशत से घटाकर 26.50 प्रतिशत कर दी है।

वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 18.21 से बढ़कर 18.42 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, इसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। पहले इनकी हिस्सेदारी DII की कुल शेयरहोल्डिंग की 13 फीसद थी और अब 12.81 फीसद रह गई है। अन्य की हिस्सेदारी 3.65 प्रतिशत से बढ़कर 3.73 प्रतिशत हो गई है।

पावर ग्रिड का डिविडेंड इतिहास पावर ग्रिड के डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो बोर्ड ने 19 मई को 12 पर्सेंट डिविडेंड का ऐलान किया था। स्टॉक 19 अगस्त को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। बोर्ड ने 28 जनवरी को 32 प्रतिशत डिविडेंड का ऐलान किया था। इससे पहले 29 अक्टूबर 2024 को 45 प्रतिशत और 22 मई को 27 प्रतिशत डिविडेंड का ऐलान किया गया था।29 जनवरी 2024 को भी पावर ग्रिड के निवेशकों को बोर्ड ने 45 प्रतिशत डिविडेंड का तोहफा दिया था।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वर्ष 1989 में निगमित, एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 264,927.70 करोड़ रुपये का है। यह पावर सेक्टर में काम कर रही है।

30 जून को समाप्त पहली तिमाही के लिए कंपनी ने 11,444.42 करोड़ रुपये की कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज की है, जो पिछली तिमाही की कुल आय 12,590.80 करोड़ रुपये से 9.10 प्रतिशत कम है और पिछले साल की समान तिमाही की कुल आय 11,279,59 करोड़ रुपये से 1.46 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने लेटेस्ट तिमाही में 3,675.02 करोड़ रुपये के कर के बाद शुद्ध लाभ की सूचना दी है।