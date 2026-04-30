एक रिपोर्ट के बाद इस सरकारी बैंक के शेयर 16% तक टूटे, देनी पड़ी सफाई

कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर बैंक के CASA डेटा में वित्त वर्ष 2026 के अंत में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट के बाद से बैंक के शेयर लुढ़क रहे हैं।

सरकारी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से तेज गिरावट देखने को मिली है। महज 6 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक करीब 16% तक टूट गया, जिससे निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को इसके शेयर 2.78% टूटकर 162.70 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गए।

क्यों गिर रहे यूनियन बैंक के शेयर यह तेज गिरावट एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें यूनियन बैंक समेत कुछ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में डिपॉजिट में उतार-चढ़ाव का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट के चलते निवेशकों में असमंजस की स्थिति बन गई। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर बैंक के CASA (करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट) डेटा में वित्त वर्ष 2026 के अंत में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। शिकायत में जमा में तीखे उतार-चढ़ाव, असामान्य खाता गतिविधियों, और वित्तीय आंकड़ों के संभावित 'विंडो ड्रेसिंग' की आशंका जताई गई है। यानी बैलेंस शीट को बेहतर दिखाने के लिए जोड़-तोड़ की गई है।

वित्त वर्ष 2026 के अंत में 31,000 करोड़ रुपये की उछाल आरोपों के मुताबिक, यूनियन बैंक के CASA बैलेंस में वित्त वर्ष 2026 के आखिरी दिनों में करीब 31,000 करोड़ रुपये का उछाल आया। यह वृद्धि 28 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच हुई, यानी ठीक उस दौरान, जब बैंक आमतौर पर सालाना बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च को भारी बढ़ोतरी के बाद, 2 अप्रैल 2026 तक CASA बैलेंस में करीब 12,000 करोड़ रुपये की गिरावट आ गई। इस तेज उलटफेर से साफ संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष बंद होते ही जमा का एक बड़ा हिस्सा निकल गया।

बैंक को क्यों देनी पड़ी सफाई अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट पर सफाई देते हुए इसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे अपने बयान में कहा, "यह खबर एक ऐसे पत्र पर आधारित प्रतीत होता है, जिसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता अप्रमाणित है। खबर में कई तथ्यात्मक अशुद्धियां हैं।"

ऑडिट रिपोर्ट का दिया हवाला बैंक ने स्पष्ट किया कि उसके फाइनेंशियल डिटेल्स सख्त ऑडिट के अधीन होते हैं। ऑडिटरों ने बिना किसी संशोधन के रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वित्तीय विवरणों को पूरी तरह सही और पारदर्शी बताया गया है।

CASA जमा पर विशेष फोकस डिपॉजिट ट्रेंड को लेकर पीएसयू बैंक ने कहा कि वह अपनी लायबिलिटी फ्रेंचाइजी को मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है, खासकर CASA (करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट) जमा के जरिए। बैंक ने इन्वेस्टर प्रजेंटेशन में स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स का भी जिक्र किया।

डिपॉजिट में बढ़ोतरी के आंकड़े बैंक ने बताया कि उसके प्रयासों से औसत जमा आधार में लगातार वृद्धि हुई है। खासकर 1 अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2026 के बीच औसत कुल जमा और CASA (अनऑडिटेड) वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के औसत से कहीं अधिक रहे हैं।बैंक ने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद जमा में होने वाला कोई भी बदलाव पूरे बैंकिंग उद्योग के लिए सामान्य कारोबारी प्रक्रिया का हिस्सा होता है।

निवेशकों के लिए सलाह: किसी भी अफवाह या अप्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर निवेश का निर्णय लेने से पहले बैंक के आधिकारिक बयान और ऑडिटेड आंकड़ों पर अवश्य गौर करें।