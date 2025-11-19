Hindustan Hindi News
टाटा मोटर्स से जेसीबी तक को अपना प्रोडक्ट बेचन वाली इस छोटी कंपनी का शेयर भर रहा उड़ान

Wed, 19 Nov 2025 12:17 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
जब शेयर मार्केट की रफ्तार आज सुस्त थी तो प्रीकोल के शेयर उछल रहे थे। इस शेयर में बुधवार को 6% से अधिक की तेज बढ़ोतरी देखी गई, जिससे यह 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस स्मॉल कैप के स्टॉक ने बीएसई पर 6.14% बढ़कर 670 रुपये की नई ऊंचाई छू ली है, जिसमें निवेशकों की मजबूत खरीदारी नजर आई।

ट्रेडिंग वॉल्यूम का समर्थन

शेयर के मूल्य में बढ़ोतरी को बढ़ते ट्रेडिंग वॉल्यूम ने सहयोग दिया है। 19 नवंबर को लगभग 19 लाख प्रीकोल शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जबकि पिछले एक सप्ताह की औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम 11 लाख थी।

Pricol के शेयर ने एक माह में 23% और तीन माह में 43% की बढ़त दी है। पिछले छह महीनों में 50% की रैली रही है, जबकि वर्ष की शुरुआत से अब तक 19% की तेजी आई है। तीन वर्षों में शेयर ने 270% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और पांच वर्षों में 1,122% का जबरदस्त रिटर्न मिला है। बुधवार सुबह 10:15 बजे Pricol का शेयर बीएसई पर 658.15 रुपये, यानी 4.27% ऊपर कारोबार कर रहा था।

कंपनी प्रोफाइल और बाजार हिस्सेदारी

प्रीक्रोल भारत की अग्रणी ऑटो कंपोनेंट निर्माता कंपनियों में से एक है, जो खासतौर पर इंस्ट्रूमेंट कलस्टर और फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है। कंपनी बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो कॉर्प, जैसी घरेलू कंपनियों को सप्लाई करती है और टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स, अशोक लेलैंड, वॉल्वो आयशर, टाटा हिताची, टीएएफई, जेसीबी जैसी कंपनियों को भी अपने उत्पाद देती है। Pricol का दो-पहिया क्लस्टर बाजार में 40% से अधिक और CV तथा OHV क्लस्टर में 80% से अधिक हिस्सेदारी है।

ब्रोकरेज की राय

एसबीआई सिक्योरिटिज ने Pricol शेयर पर ‘Buy’ कॉल के साथ 816 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्रोकरेज ने 32x FY27E EPS के आधार पर यह टार्गेट दिया है, जो पिछले बंद भाव से 29% अधिक है। एसबीआई सिक्योरिटिज का मानना है कि Pricol के राजस्व, EBITDA और PAT में FY25-27E के दौरान क्रमशः 31%, 33% और 36% की CAGR वृद्धि हो सकती है। कंपनी के नए उत्पादों की लॉन्चिंग और अधिग्रहण के जरिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में विस्तार इसकी वृद्धि का बड़ा कारक है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

मार्जिन और प्रोडक्ट्स

EBITDA मार्जिन में भी अगले कुछ वर्षों में सुधार की उम्मीद की गई है, जिसमें प्रीमियम इंस्ट्रूमेंटल कलस्टर की बिक्री, ऑपरेशन लागत में कमी और हाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन सहयोगी होंगे। Pricol सभी प्रमुख OEMs के साथ काम करती है, मजबूत क्लाइंट बेस, मार्केट शेयर, विविध पोर्टफोलियो, डिस्क ब्रेक जैसे नए ग्रोथ ड्राइवर और पावर ट्रेन एग्नोस्टिक उत्पादों की वजह से ब्रोकरेज इसे पसंद कर रहा है।

