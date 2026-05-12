सरकार के इस फैसले से ONGC और OIL के शेयरों में 9% की उछाल, क्रैश मार्केट में भी कर रहे कमाल
ओएनजीसी के शेयर 5.84 प्रतिशत चढ़कर ₹297.40 पर ट्रेड कर रहे थे। जबकि, ऑयल इंडिया के शेयर 8.63 प्रतिशत उछलकर ₹495.35 रुपये पर थे। ऑयल इंडिया ने 498.90 रुपये और ओएनजीसी ने 299.90 रुपये का डे हाई टच किया था
मोदी सरकार के एक फैसले से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयर आज उड़ान भर रहे हैं। वह भी तब, जब शेयर मार्केट में गिरावट का तूफान है और सेंसेक्स 800 अंक से अधिक लुढ़क चुका है। निफ्टी गिरावट का दोहरा शतक लगाकर पस्त है। आईटी इंडेक्स धराशायी है। इसमें 3.75 प्रतिशत की गिरावट है। प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी लाल हैं। ऐसी स्थिति में भी इन दो शेयरों के दम पर निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स हरे निशान पर है। बाकी इस इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स लाल हैं।
क्या है सरकार का फैसला
सरकार ने देश के अपस्ट्रीम एनर्जी सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस पर रॉयल्टी दरों में कटौती की है। इस फैसले से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों को फायदा होगा।
नई दरें क्या हैं?
ऑनशोर क्रूड ऑयल पर रॉयल्टी 16.66% से घटकर 10% हो गई है। जबकि, ऑफशोर क्रूड पर रॉयल्टी 9.09% से घटकर 8% हुई है। नेचुरल गैस पर रॉयल्टी 10% से घटकर 8% कर दी गई। इसके अलावा, कंपनियों को जीएसटी से जुड़ी बचत का भी फायदा मिलेगा, जिससे उनके प्रोजेक्ट की सेहत और 18% सुधर सकती है।
CLSA ने कहा-शेयरों में और तेजी की संभावना
ब्रोकरेज फर्म CLSA ने कहा कि सरकार का यह फैसला अचानक आया है, लेकिन बहुत अहम है। कंपनी ने ओएनजीसी के लिए टार्गेट प्राइस ₹405 का रखा है और 'हाई कॉन्विक्शन आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है। CLSA के अनुसार ओएनजीसी के उचित मूल्य में 7 से 9% की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि, ऑयल इंडिया के मूल्य में 9 से 11% की बढ़ोतरी हो सकती है।
क्यों जरूरी है यह कदम?
इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि सरकार अपस्ट्रीम टैक्सेशन (जैसे विंडफॉल टैक्स) को बढ़ाने के मूड में नहीं है। पहले इस तरह की आशंका ने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयरों को दुनिया भर में सबसे कमजोर एनर्जी स्टॉक्स में बना दिया था।
₹80 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड पर 50% तक रिटर्न
CLSA का कहना है कि अगर ब्रेंट क्रूड की कीमत ₹80 प्रति बैरल रहती है, तो ओएनजीसी 50% से अधिक का कुल रिटर्न दे सकती है। फिलहाल बाजार ने ओएनजीसी के शेयर में सिर्फ ₹65 प्रति बैरल का भाव लगाया हुआ है।
शेयरों की मौजूदा स्थिति
आज यानी मंगलवार को दोपहर पौने 12 बजे के करीब ओएनजीसी के शेयर 5.84 प्रतिशत चढ़कर ₹297.40 पर ट्रेड कर रहे थे। जबकि, ऑयल इंडिया के शेयर 8.63 प्रतिशत उछलकर ₹495.35 रुपये पर थे। ऑयल इंडिया ने 498.90 रुपये और ओएनजीसी ने 299.90 रुपये का डे हाई टच किया था।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें