कच्चे तेल के दाम जमीन पर आते ही IndiGo और SpiceJet के शेयर ने भरी उड़ान
मुख्य बातें
- तेल की कीमतों में गिरावट का सीधा फायदा एविएशन कंपनियों को मिला, क्योंकि उनकी लागत का सबसे बड़ा हिस्सा फ्यूल होता है
- इंडिगो के शेयर 4.5% चढ़कर 5,444 रुपये के डे हाई पर पहुंच गए
- वहीं कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट ने 4.80% की तेजी के साथ 12.95 रुपये का आंकड़ा छुआ
कच्चे तेल की कीमते जैसी ही जमीन पर आईं वैसे ही एविएशन कंपनियों इंडिगो और स्पाइसजेट के शेयर उड़ान भरने लगे। अब क्रूड ऑयल के दाम 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर से भी नीचे चले गए हैं। इससे गुरुवार को विमानन कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला। इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट के शेयरों में 4% से अधिक की बढ़ोतरी हुई।
इंडिगो और स्पाइसजेट के शेयरों का प्रदर्शन
तेल की कीमतों में गिरावट का सीधा फायदा एविएशन कंपनियों को मिला, क्योंकि उनकी लागत का सबसे बड़ा हिस्सा फ्यूल होता है। कारोबार के दौरान इंडिगो के शेयर 4.5% चढ़कर 5,444 रुपये के डे हाई पर पहुंच गए। वहीं कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट ने 4.80% की तेजी के साथ 12.95 रुपये का आंकड़ा छुआ।
तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट
तेल की कीमतों में यह गिरावट अप्रैल के आखिर में बने उच्चतम स्तर से बहुत बड़ी है। 30 अप्रैल को जब होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से सप्लाई में रुकावट की आशंका पैदा हुई थी, तब कच्चा तेल 126 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अब यह उस स्तर से 42% नीचे आ चुका है।
25 जून को ब्रेंट क्रूड 28 फरवरी, 2026 के बाद पहली बार 73 डॉलर प्रति बैरल से नीचे फिसल गया। अगस्त डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड वायदा 2% की गिरावट के साथ 72.40 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी 1.6% टूटकर 69 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इससे पहले बुधवार को भी ब्रेंट क्रूड 3 डॉलर से अधिक गिरा था और डब्ल्यूटीआई लगभग 3 डॉलर नीचे बंद हुआ था।
सप्लाई की चिंता हुई कम
विशेषज्ञों के अनुसार तेल की कीमतों में यह गिरावट सप्लाई में रुकावट की आशंकाओं के कम होने के कारण आई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने बुधवार को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही लगभग ईरान युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर पर पहुंच गई है।
उन्होंने एक मंच पर बोलते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में इस स्ट्रेट से कम से कम 20 मिलियन बैरल तेल गुजरा है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में खदान हटाने के काम के चलते पूरी तरह सामान्य होने में अभी कुछ सप्ताह और लग सकते हैं।
क्या करें निवेशक
विश्लेषकों का मानना है कि जब तक तेल की कीमतें स्थिर बनी रहेंगी, विमानन कंपनियों के शेयरों पर सकारात्मक असर बना रहेगा। हालांकि, निवेशक भू-राजनीतिक घटनाक्रम पर भी नजर बनाए रख रहे हैं, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में कोई भी नई उथल-पुथल तेल की कीमतों को फिर से बढ़ा सकती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें