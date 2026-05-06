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सरकार के इस फैसले से IndiGo और स्पाइसजेट के शेयरों ने भरी उड़ान

May 06, 2026 10:56 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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इंडिगो के शेयर आज 3.50 पर्सेंट की उड़ान के साथ 4385 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे थे। जबकि, स्पाइसजेट के शेयरों में करीब 5 पर्सेंट की उछाल थी। यह तेजी सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम के ऐलान के बाद आई है।

सरकार के इस फैसले से IndiGo और स्पाइसजेट के शेयरों ने भरी उड़ान

केंद्र सरकार के ₹1.81 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी देने की खबर के बाद आज इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट के शेयरों तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। सरकार के इस फैसले का मकसद कंपनियों और एयरलाइंस को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

इंडिगो के शेयरों ने भरी उड़ान

इंडिगो के शेयर आज साढ़े 10 बजे के करीब 3.50 पर्सेंट की उड़ान के साथ 4385 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे थे। जबकि, स्पाइसजेट के शेयरों में करीब 5 पर्सेंट की उछाल थी। इंडिगो के शेयर आज 4320 रुपये पर खुले और देखते ही देखते 4393 रुपये के डे हाई पर पहुंच गए। इसका 52 हफ्ते का हाई 6232.50 रुपये और लो 3895.20 रुपये है।

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स्पाइसजेट में लगा अपर सर्किट

स्पाइसजेट के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। स्पाइसजेट के शेयर आज 12.50 रुपये पर खुले और अपर सर्किट के साथ 12.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। इसका 52 हफ्ते का हाई 48.22 रुपये और 52 हफ्ते का लो 9.53 रुपये है।

क्या है सरकार की योजना

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के जरिये 2.55 लाख करोड़ रुपये का कर्ज एमएसएमई और एविएशन सेक्टर को मुहैया कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार गारंटी के तौर पर 18,100 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

योजना के जरिये पांच हजार करोड़ रुपये विमान क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) सदस्य ऋण संस्थाओं को गारंटी कवर प्रदान करेगी जिससे उनके द्वारा वैध एवं योग्य उधारकर्ता (एमएसएमई) को अतिरिक्त कर्ज प्रदान किया जा सके।

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यह क्रेडिट गारंटी योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जैसी है। उस समय MSME सेक्टर को बिना गारंटी वाले ऑटोमैटिक लोन दिए गए थे। इस योजना से सबसे ज्यादा राहत एयरलाइंस, MSME, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन आधारित उद्योगों को मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच कंपनियों की फंडिंग बाधित न हो और रोजगार पर बड़ा असर न पड़े।

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बता दें ईरान युद्ध से अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। भारत पर इसका असर ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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