क्रूड ऑयल सस्ता होते ही IndiGo और SpiceJet के शेयर बने रॉकेट, 7% तक की भरी उड़ान
मुख्य बातें
- IndiGo-SpiceJet Share Price: अमेरिका-ईरान डील का असर पूरी दुनिया के शेयर मार्केट के साथ-साथा घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है
- शांति समझौते की उम्मीद से एविएशन और OMC शेयरों में जमकर खरीदारी हो रही है
IndiGo-SpiceJet Share Price: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से एयरलाइंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। निवेशक इन कंपनियों के केशयरों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस बीच दुनियाभर के बाजारों में रौनक लौटने के बाद भारत का दलाल स्ट्रीट भी बमबम बोल रहा है। सेंसेक्स 1200 अंक से अधिक उछलकर 76821 को टच कर चुका है।
अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबर से सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में कई सेक्टरों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा फायदा एविएशन और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हुआ, क्योंकि समझौते की उम्मीद के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है।
क्यों आई तेजी
फ्यूल एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च का बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में कच्चे तेल के सस्ता होने से एविएशन कंपनियों की लागत घटने और मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है। सुबह 10:02 बजे तक इंटरग्लोब एविएशन (IndiGo) का शेयर 4.39% चढ़कर ₹4,916.40 पर पहुंच गया। वहीं स्पाइसजेट का शेयर 7.37% की छलांग लगाकर ₹13.26 पर कारोबार करता दिखा।
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल की कीमतों में गिरावट से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) सस्ता हो सकता है, जिससे एयरलाइंस कंपनियों के मार्जिन में सुधार होगा। साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और तेल की सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता भी घटेगी।
जापान से अमेरिका तक शेयर बाजारों में रौनक
बता दें जापान का निक्केई 225 4.81 प्रतिशत उछला, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.32 प्रतिशत चढ़ा। अमेरिकी बाजारों में भी प्रमुख सूचकांकों में सकारात्मक रुख दिखा। डॉऊ जोंस फ्यूचर्स 51,640.72 पर रहा, जो 438.46 अंक (0.86 प्रतिशत) की बढ़त दर्शाता है। एसएंडपी 500 सूचकांक 37.16 अंक (0.50 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 7,431.46 पर रहा। वहीं, नैस्डैक सूचकांक 79.18 अंक (0.31 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 25,888.84 पर रहा।
तेल कंपनियों के शेयरों में भी तेजी
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का असर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के शेयरों पर भी दिखा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) का शेयर 3.34% बढ़कर ₹145.65 पर पहुंच गया। जबकि, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) 3.81% चढ़कर ₹403.70 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, भारत पेट्रोलियम (BPCL) 2.63% की तेजी के साथ ₹310.30 पर कारोबार करता दिखा।
कच्चा तेल धड़ाम
युद्ध खत्म होने और होर्मूज पूरी तरह खुलने की उम्मीद में ब्रेंट क्रूड 4.70 प्रतिशत टूटकर 83.23 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि क्रूड ऑयल 5.15 प्रतिशत गिरकर 80.51 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें