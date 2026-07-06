DAC ने दी ₹52000 करोड़ की खरीद की मंजूरी, BEL, HAL और एस्ट्रा के शेयर गरजे
मुख्य बातें
- ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इन तीन डिफेंस कंपनियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (AMPL) को खरीदने की सिफारिश की है
भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपये की AoNs को मंजूरी दी है। इस खबर का असर आज डिफेंस स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। बीईएल के शेयर 2 फीसद से अधिक उछलकर 429.90 रुपये तक पहुंच गए। HAL के शेयरों में भी एक फीसद से अधिक की तेजी दर्ज की जा रही है। यह 1.79 प्रतिशत उछलकर 4477 रुपये पर पहुंच गया है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स के शेयर भी हरे निशान पर हैं।
मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, इन नई मंजूरियों से पिछले दो सालों में मिली मंजूरियों को मिलाकर घरेलू कंपनियों के लिए कुल बाजार बड़ा होगा और उन्हें ऑर्डर मिलने की संभावनाएं और स्पष्ट होंगी। साथ ही, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर रेडियो जैसे क्षेत्रों में 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर आने की उम्मीद है।
शेयर बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल BEL के शेयरों में करीब 7% की बढ़त देखी गई है, जबकि एस्ट्रा माइक्रोवेव के शेयरों में इस साल जबरदस्त 88% का उछाल आया है। वहीं, HAL के शेयरों में 1.83 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) का टार्गेट प्राइस
मोतीलाल ओसवाल ने BEL पर 510 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ "Buy" की रेटिंग बरकरार रखी है और इसे रक्षा क्षेत्र में अपनी शीर्ष पसंद माना है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी को आने वाले कुछ हफ्तों में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) के करीब 30,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद और भी ऑर्डर दिए जाएंगे। इसके अलावा, 90,000 करोड़ रुपये का P75I पनडुब्बी सौदा भी अंतिम चरण की बातचीत में है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) टार्गेट प्राइस
मोतीलाल ओसवाल ने HAL पर भी 5,500 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ "खरीदें" की सिफारिश बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने 3 जुलाई को लिए गए DAC के फैसलों में से नौसेना के जहाजों पर आधारित मानवरहित हवाई प्रणाली से HAL को सबसे ज्यादा फायदा होने वाली कंपनियों में शामिल किया है।
एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स टार्गेट प्राइस
मोतीलाल ओसवाल ने एस्ट्रा माइक्रोवेव पर 1,715 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ "Buy" की रेटिंग दी है। शुक्रवार को लिए गए फैसलों में से ब्रोकरेज ने इस कंपनी को एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम "आकाश तरंग" और टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणालियों का संभावित लाभार्थी बताया है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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