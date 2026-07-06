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DAC ने दी ₹52000 करोड़ की खरीद की मंजूरी, BEL, HAL और एस्ट्रा के शेयर गरजे

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इन तीन डिफेंस कंपनियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (AMPL) को खरीदने की सिफारिश की है
DAC ने दी ₹52000 करोड़ की खरीद की मंजूरी, BEL, HAL और एस्ट्रा के शेयर गरजे

भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपये की AoNs को मंजूरी दी है। इस खबर का असर आज डिफेंस स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। बीईएल के शेयर 2 फीसद से अधिक उछलकर 429.90 रुपये तक पहुंच गए। HAL के शेयरों में भी एक फीसद से अधिक की तेजी दर्ज की जा रही है। यह 1.79 प्रतिशत उछलकर 4477 रुपये पर पहुंच गया है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स के शेयर भी हरे निशान पर हैं।

मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, इन नई मंजूरियों से पिछले दो सालों में मिली मंजूरियों को मिलाकर घरेलू कंपनियों के लिए कुल बाजार बड़ा होगा और उन्हें ऑर्डर मिलने की संभावनाएं और स्पष्ट होंगी। साथ ही, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर रेडियो जैसे क्षेत्रों में 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर आने की उम्मीद है।

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शेयर बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल BEL के शेयरों में करीब 7% की बढ़त देखी गई है, जबकि एस्ट्रा माइक्रोवेव के शेयरों में इस साल जबरदस्त 88% का उछाल आया है। वहीं, HAL के शेयरों में 1.83 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) का टार्गेट प्राइस

मोतीलाल ओसवाल ने BEL पर 510 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ "Buy" की रेटिंग बरकरार रखी है और इसे रक्षा क्षेत्र में अपनी शीर्ष पसंद माना है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी को आने वाले कुछ हफ्तों में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) के करीब 30,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद और भी ऑर्डर दिए जाएंगे। इसके अलावा, 90,000 करोड़ रुपये का P75I पनडुब्बी सौदा भी अंतिम चरण की बातचीत में है।

In this image posted on Feb. 16, 2026, Defence Minister Rajnath Singh during a visit to the Bharat Electronics Limited (BEL) facility, in Bengaluru.

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) टार्गेट प्राइस

मोतीलाल ओसवाल ने HAL पर भी 5,500 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ "खरीदें" की सिफारिश बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने 3 जुलाई को लिए गए DAC के फैसलों में से नौसेना के जहाजों पर आधारित मानवरहित हवाई प्रणाली से HAL को सबसे ज्यादा फायदा होने वाली कंपनियों में शामिल किया है।

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एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स टार्गेट प्राइस

मोतीलाल ओसवाल ने एस्ट्रा माइक्रोवेव पर 1,715 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ "Buy" की रेटिंग दी है। शुक्रवार को लिए गए फैसलों में से ब्रोकरेज ने इस कंपनी को एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम "आकाश तरंग" और टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणालियों का संभावित लाभार्थी बताया है।

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(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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