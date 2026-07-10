डीमर्जर के बाद वेदांता की चारों कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी, 6% तक उछले
मुख्य बातें
- वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर में 5 प्रतिशत की उछाल आई
- वेदांता लिमिटेड के शेयर 0.64 प्रतिशत ऊपर 273.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था
- वेदांता पावर लिमिटेड के शेयर आज पिछले बंद 41.18 रुपये के मुकाबले 41.50 रुपये पर खुले
- वेदांता ऑयल एंड गैस में 6 फीसद की तेजी रही
वेदांता ग्रुप की हाल ही में अलग हुई चारों कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को जोरदार बढ़त देखी गई। वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर में 5 प्रतिशत की उछाल आई और वह अपर सर्किट पर जाकर रुक गया, जबकि वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयरों ने 6 प्रतिशत से ज्यादा की छलांग लगाई। वहीं, वेदांता लिमिटेड के शेयर 0.64 प्रतिशत ऊपर 273.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
वेदांता ऑयरन एंड स्टील के शेयर ने 13 दिन में दिए 113% रिटर्न
वेदांता आयरन एंड स्टील का शेयर 15 जून को 20 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ था। उसके बाद मात्र 13 कारोबारी सत्रों में यह 113 प्रतिशत तक चढ़ गया, लेकिन फिर इस रफ्तार में कमी आई और अगले पांच सत्रों में करीब 23 प्रतिशत गिरावट आई।
हालांकि, आज इस शेयर ने फिर 5 प्रतिशत की बढ़त ली और एनएसई पर 34.68 रुपये के अपर सर्किट पर है। इससे पांच दिनों की गिरावट का सिलसिला खत्म हो गया। सुबह यह स्टॉक 33 रुपये पर खुला था और 32.75 रुपये के दिन के निचले स्तर को टच करने के बाद उछाल दर्ज किया।
पावर और ऑयल-गैस के शेयरों का प्रदर्शन
वेदांता पावर और वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर अपनी बढ़त को आगे बढ़ाते रहे हैं। ये दोनों शेयर भी पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखा रहे हैं और शुक्रवार को इनमें भी अच्छी खरीदारी देखी गई।
वेदांता पावर लिमिटेड के शेयर आज पिछले बंद 41.18 रुपये के मुकाबले 41.50 रुपये पर खुले और 42.76 रुपये के डे हाई तक पहुंचे। दोपहर सवा एक बजे तक इनमें 1.46 प्रतिशत की तेजी थी और 41.75 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था।
ठीक इसी समय वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर 2.53 प्रतिशत ऊपर 38.89 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज यह पिछले बंद 37.93 रुपये के मुकाबले 38.53 रुपये पर खुला और 40.24 रुपये के डे हाई पर पहुंचा।
डीमर्जर और मार्केट कैप
वेदांता समूह की ये चारों कंपनियां 15 जून को शेयर बाजार में लिस्ट हुई थीं, जो भारत के मेटल और माइनिंग सेक्टर के सबसे बड़े कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में से एक था। इस डीमर्जर के बाद अब वेदांता आयरन एंड स्टील का मार्केट कैप 13,561 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें