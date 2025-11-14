Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़shares of a small cap real estate company Suraj Estate Developers soar fueled by a new commercial project
छोटी सी रियल एस्टेट कंपनी के शेयर ने भरी उड़ान, नए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ने फूंकी जान

संक्षेप: सूरज एस्टेट का शेयर मूल्य पिछले बंद भाव ₹278.60 के मुकाबले ₹288 पर खुला और 5.7 प्रतिशत की छलांग लगाकर ₹294.60 के दिन के उच्चस्तर पर पहुंच गया। दोपहर लगभग 1:05 बजे तक, यह शेयर 5.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹293.90 पर कारोबार कर रहा था।

Fri, 14 Nov 2025 02:02 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
छोटी कंपनी वाला रियल्टी स्टॉक सूरज एस्टेट डेवलपर्स के शेयर में शुक्रवार, 14 नवंबर को बीएसई पर व्यापार के दौरान लगभग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। ऐसा कंपनी द्वारा अपने नए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट "वन बिजनेस बे" की घोषणा के बाद हुआ। सूरज एस्टेट का शेयर मूल्य पिछले बंद भाव ₹278.60 के मुकाबले ₹288 पर खुला और 5.7 प्रतिशत की छलांग लगाकर ₹294.60 के दिन के उच्चस्तर पर पहुंच गया। दोपहर लगभग 1:05 बजे तक, यह शेयर 5.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹293.90 पर कारोबार कर रहा था।

नए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की शुरुआत

सूरज एस्टेट डेवलपर्स ने 13 नवंबर को अपने नए प्रतिष्ठित कॉमर्शियल प्रोजेक्ट "वन बिजनेस बे" की शुरुआत की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट का कालीन क्षेत्र 2.09 लाख वर्ग फुट है और इसके कुल विकास मूल्य (जीडीवी) का अनुमान ₹1,200 करोड़ लगाया गया है। यह कंपनी की विकास योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रोजेक्ट का स्थान और डिजाइन

यह प्रोजेक्ट सेनापति बापत मार्ग, मुंबई में स्थित है, जो पश्चिमी और मध्य रेलवे नेटवर्क के माध्यम से मुंबई के प्रमुख व्यावसायिक जिलों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कंपनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन किया गया है।

प्रोजेक्ट की विशेषताएं

इसे एक संपूर्ण इकोसिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 182 प्रीमियम व्यावसायिक कार्यालय इकाइयों के साथ-साथ प्रीमियम रिटेल स्पेस, रेस्तरां, कैफे और कर्मचारियों के सामाजिककरण और मनोरंजन के लिए एक समर्पित डबल-ऊंचाई वाला ई-डेक ब्रेकआउट जोन भी शामिल होगा।

कंपनी के डायरेक्टर ने क्या कहा

सूरज एस्टेट डेवलपर्स के होल-टाइम डायरेक्टर राहुल थॉमस ने कहा, "वन बिजनेस बे साउथ सेंट्रल मुंबई में सूरज एस्टेट की कॉमर्शियल मौजूदगी को मजबूत करने की हमारी रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। ₹1,200 करोड़ के जीडीवी के साथ, हम स्थान की कनेक्टिविटी के लाभों, प्रोजेक्ट की डिजाइन उत्कृष्टता और इसकी टिकाऊ दृष्टिकोण के कारण संस्थागत और अंतिम उपयोगकर्ताओं की मजबूत रुचि की उम्मीद करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इस लॉन्च के साथ, हमने इस वित्तीय वर्ष में लगभग ₹1,600 करोड़ के संचयी जीडीवी वाले प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, जो एसेट क्लासेस में मूल्य सृजन के प्रति हमारी स्थिर विकास गति और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।"

