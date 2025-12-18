Hindustan Hindi News
कंडोम बनाने वाली कंपनी के शेयरों ने मारी छलांग, 9 महीने में 600% का रिटर्न

संक्षेप:

Dec 18, 2025 01:55 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 छोटे निवेशकों के पसंदीदा छोटे शेयरों (स्मॉल-कैप) के लिए एक दर्दनाक साल साबित हो रहा है। इस श्रेणी के अधिकांश शेयरों में तेज गिरावट देखी गई है और वे कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। यह गिरावट मुख्य रूप से कंपनियों के मौलिक सिद्धांतों और उनके शेयर की कीमतों के बीच बढ़ते अंतर के कारण उनके मूल्यांकन में समायोजन की वजह से हुई है। कई ऐसे शेयर भी, जिन्होंने कभी निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिए थे, इस व्यापक बिकवाली से बच नहीं पाए हैं। इससे छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो में भारी कमी आई है।

Cupid बना अपवाद, शेयरों ने मारी छलांग

हालांकि, बाजार ने उन कंपनियों को पुरस्कृत किया है जिन्होंने अपने वित्तीय प्रदर्शन में लगातार वृद्धि दिखाई है,और इनमें से एक है क्यूपिड लिमिटेड। यह कंपनी पुरुष और महिला कंडोम के प्रमुख निर्माताओं और ब्रांड्स में से एक है। 2025 में, व्यापक बाजार में तेज उतार-चढ़ाव के बीच भी, इसके शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है और यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में से एक बनकर उभरी है।

9 महीने की अटूट तेजी, 600% का फायदा

एक साल से अधिक समय तक दबाव में रहने के बाद, क्यूपिड के शेयरों ने अप्रैल में 25% की उछाल के साथ शानदार वापसी की। अगले आठ महीनों (दिसंबर सहित) में यह गति और मजबूत हुई, क्योंकि शेयर हर महीने बढ़त के साथ बंद हुआ, जिससे 600% का भारी लाभ हुआ।

इस दौरान, शेयर 62 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 437 रुपये (पिछले बंद भाव) पर पहुंच गया। प्रभावशाली बात यह है कि इन आठ महीनों में से छह महीनों में शेयर ने दोहरे अंकों का रिटर्न दिया। जुलाई 2025 में 40% की सबसे बड़ी मासिक बढ़त दर्ज की गई, जो पिछले एक साल में शेयर की सबसे बड़ी मासिक वृद्धि भी थी।

दो से पांच साल में शानदार रिटर्न

इस नवीनतम विस्फोटक रैली ने दो साल में 890%, तीन साल में 3,600% और पिछले पांच साल में 3,700% के तेज रिटर्न में योगदान दिया है, जिससे यह शेयर भारतीय शेयर बाजार में सबसे बड़ी संपत्ति निर्माताओं में से एक बन गया है।

Cupid के शानदार प्रदर्शन के तीन कारण

दलाल स्ट्रीट पर क्यूपिड के शेयरों की मांग में वृद्धि कंपनी के नेट प्रॉफिट में स्थिर वृद्धि, चल रहे क्षमता विस्तार और वित्त वर्ष 2026 के राजस्व लक्ष्य को हासिल करने की उसकी मजबूत राह से प्रेरित है। निवेशकों को विश्वास है कि कंपनी का मौलिक आधार हाल के तिमाहियों में देखी गई गति को बनाए रख सकता है।

तिमाही नतीजों ने रचा इतिहास

सितंबर तिमाही राजस्व और लाभदायकता दोनों के मामले में कंपनी के इतिहास में सबसे मजबूत साबित हुई, जिसे भारत के FMCG क्षेत्र और B2B निर्यात में व्यापक मजबूती से बल मिला। इसने दूसरी तिमाही में परिचालन आय में 103% की वृद्धि करके 84.45 करोड़ रुपये दर्ज किए, साथ ही EBDITA में साल-दर-साल 176% की वृद्धि करके 28.41 करोड़ रुपये कमाए।

मार्जिन लगभग 900 आधार अंक बढ़कर 34% हो गया। नेट प्रॉफिट 24.12 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 140% बेहतर है। यह नेट प्रॉफिट में लगातार वृद्धि की छठी तिमाही है।

आगे की राह और भी उज्ज्वल

मजबूत ऑर्डर और बेहतर क्रियान्वयन के साथ, ऐतिहासिक रूप से वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (H2) पहली छमाही (H1) से बेहतर प्रदर्शन करती है, इसलिए आने वाली दो तिमाहियों में इस शानदार प्रदर्शन के जारी रहने की उम्मीद है।

आगे देखें तो, विभिन्न सेगमेंट में सकारात्मक विकास को देखते हुए कंपनी अपने वित्त वर्ष 2026 के 335 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर है, और इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। इस साल इसका लक्ष्य अपने नेट प्रॉफिट को 100 करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ाना भी है।

क्षमता विस्तार से बनेगी नई संभावनाएं

इसी बीच, कंपनी का चल रहा क्षमता विस्तार उसकी उत्पादन क्षमता को 2.5 गुना बढ़ा देगा और वित्त वर्ष 2027 में नए प्लांट के चालू होने के बाद उसे अपने परिचालन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

