रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो वाले शेयर में 10% उछाल, कंपनी ने दिए शानदार नतीजे

संक्षेप: Metro Brands Share Price: रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो वाले शेयर Metro Brands में बुधवार को कारोबार के दौरान करीब 10 प्रतिशत की बढ़त रही। दिसंबर तिमाही तक रेखा झुनझुनवाला के पास Metro Brands के 3,91,53,564 शेयर हैं।

Metro Brands Share Price: रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो वाले शेयर Metro Brands में बुधवार को कारोबार के दौरान करीब 10 प्रतिशत की बढ़त रही। कंपनी ने एक दिन पहले दिसंबर तिमाही के मजबूत नतीजे पेश किए थे। Metro Brands के शेयर आज सुबह 1095.25 रुपये प्रति शेयर पर खुले, जबकि इससे पिछले दिन यह 1060.20 रुपये पर बंद हुए थे। इस फुटवियर ब्रांड के शेयर ने दिन के कारोबार में 1171.50 रुपये का उच्चस्तर भी छुआ, यानी इसमें 10.5 प्रतिशत की उछाल देखी गई। दिसंबर तिमाही तक स्वर्गीय निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला, के पास Metro Brands के 3,91,53,564 शेयर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तिमाही नतीजों ने दिखाया दम कंपनी ने तीसरी तिमाही (Q3) FY26 में अपनी आय साल-दर-साल 15 प्रतिशत बढ़कर 811 करोड़ रुपये बताई है। इसमें रिकॉर्ड त्योहारी और शादियों के सीजन की मांग और 2500 रुपये से कम दाम वाले जूतों पर जीएसटी में कटौती ने मदद की।

दिसंबर 2025 तक के नौ महीनों में कंपनी की इनकम में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसका श्रेय कंपनी ने सभी चैनलों में अनुशासित कार्यान्वयन को दिया है।

इस तिमाही के दौरान ई-कॉमर्स और ऑम्नी-चैनल बिक्री में 24 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई और इससे कुल आय में 12 प्रतिशत का योगदान रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 11 प्रतिशत था। FY26 के पहले नौ महीनों में डिजिटल बिक्री 35 प्रतिशत बढ़ी और इससे कुल आय में 13 प्रतिशत योगदान रहा।

प्रॉफिटेबिलिटी के मोर्चे पर, Metro Brands ने अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए इसे FY26 की दिसंबर तिमाही में 130 करोड़ रुपये बताया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 95 करोड़ रुपये था।

परिचालन आय (EBITDA) 265 करोड़ रुपये रही, जिसमें 17.6 प्रतिशत की साल-दर-साल बढ़त देखी गई, जबकि परिचालन आय मार्जिन 500 आधार अंक बढ़कर 32.7 प्रतिशत हो गया।

अंतरिम डिविडेंड का ऐलान दिसंबर तिमाही के नतीजों के साथ, कंपनी ने 5 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 3 रुपये के अंतरिम लाभांश की भी घोषणा की है। FY 2025-26 के लिए इस अंतरिम डिविडेंड के हकदार शेयरधारकों को तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट सोमवार, 2 फरवरी, 2026 तय की गई है।

ब्रोक्रेज फर्मों की क्या राय है? मोतीलाल ओसवाल ने Metro Brands के शेयर को 'खरीदें' की रेटिंग देते हुए 1,070 रुपये का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि कंसोलिडेटेड इनकम में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें लगभग 11 प्रतिशत की स्टोर क्षेत्र वृद्धि ने योगदान दिया।

वहीं, ब्रोक्रेज फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने शेयर पर 'एड' यानी जोड़ने की रेटिंग कायम रखते हुए 1,200 रुपये का टार्गेट दिया है। फर्म ने एक नोट में कहा कि उन्होंने FY26-28 के अपने अनुमानों में 1-2 प्रतिशत की कटौती की है।