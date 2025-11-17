5 साल में 5300% रिटर्न देने वाला स्टॉक फिर जोरदार एक्शन में, लगातार लग रहा अपर सर्किट

संक्षेप: पिछले 5 सालों में मल्टीबैगर स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने 5300 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 साल में इसके दाम में 35 प्रतिशत की गिरावट आई थी। वहीं, पिछले 3 महीने में यह 36 प्रतिशत और पिछले 1 महीने में 6.5 प्रतिशत चढ़ा है।

मल्टीबैगर स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लगातार दूसरे दिन 5 प्रतिशत के अपर सर्किट यानी 26.62 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस स्टॉक लगातार 5वें सत्र में तेजी है। 5 दिन में यह 16 फीसद से अधिक की उछाल दर्ज कर आज 26.62 रुपये पर पहुंच गया है। शेयर में उछाल मजबूत नतीजों की वजह से हुआ है।

तिमाही नतीजे (सितंबर 2025) कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के 14.7 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 29.9 करोड़ रुपये हो गया, यानी 104 प्रतिशत की बढ़ोतरी। वहीं, रेवेन्यू 54 प्रतिशत बढ़कर 286.9 करोड़ रुपये हो गया। ईबीआईटीडीए (EBITDA) 109 प्रतिशत बढ़कर 30.7 करोड़ रुपये हो गया। मार्जिन में भी सुधार हुआ है। ईबीआईटीडीए मार्जिन 10.7 प्रतिशत और शुद्ध लाभ मार्जिन 10.4 प्रतिशत रहा।

छह माह में नेट प्रॉफिट हुआ दोगुना सितंबर 2025 तक के छह महीनों में भी कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। नेट प्रॉफिट दोगुना होकर 54.7 करोड़ रुपये हो गया। आमदनी 64 प्रतिशत बढ़कर 536.7 करोड़ रुपये रही। ईबीआईटीडीए 92 प्रतिशत बढ़कर 56.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

कंपनी के प्रबंध निदेशक सौरभ गोयल ने कहा कि यह मजबूत प्रदर्शन मांग में सुधार, बेहतर वितरण और परिचालन दक्षता की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपना वितरण नेटवर्क मजबूत किया है, निर्यात बढ़ाया है और अफ्रीका व मध्य पूर्व की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार पर काम किया है। उनका मानना है कि मजबूत ब्रांड और बेहतर हो रही प्रॉफिटेबिलिटी की बदौलत कंपनी इस गति को बनाए रखने में सक्षम होगी।

क्या करती है कंपनी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1995 में हुई थी और यह जैविक और अजैविक खाद्य उत्पाद तथा बेकरी आइटम बनाती है। इसकी सहायक कंपनी, नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड, आरआईसीएचएलआईटीई, फनट्रीट और क्रेजी क्रंच जैसे ब्रांड के तहत बिस्कुट और कुकीज बनाती है।