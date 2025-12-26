Share Market Live Updates 26 Dec: शेयर मार्केट रेड ओपनिंग, सेंसेक्स 85300 और निफ्टी 26200 के नीचे खुला

संक्षेप: Share Market Live Updates 26 Dec: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 183 अंक नीचे 85225 पर खुला। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 26121 पर खुला।

9:15 AM Share Market Live Updates 26 Dec: शेयर मार्केट की ओपनिंग आज लाल निशान के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 183 अंक नीचे 85225 पर खुला। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 26121 पर खुला।

भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के आज, शुक्रवार 26 दिसंबर को कारोबार की शुरुआत में मामूली गिरावट के साथ खुलने का अनुमान है। इसका संकेत गिफ्ट निफ्टी (निफ्टी के फ्यूचर्स) से मिल रहा है, जो पिछले बंद भाव से लगभग 33 अंक (0.13%) नीचे 26,143 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों में भी जोरदार उछाल जारी है।

पिछला सत्र: मुनाफावसूली से मार्केट लाल निशान में बीते बुधवार (24 दिसंबर) को भारतीय मार्केट कारोबार कर रहे थे, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर मार्केट बंद था। उस दिन रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में मुनाफावसूली के चलते मार्केट गिरावट के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 85,408.70 और निफ्टी 35 अंक टूटकर 26,142.10 पर रुका था। साल के अंत में व्यापारिक गतिविधियां कम रहीं।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई मार्केट आज एशियाई मार्केटों में जापान और दक्षिण कोरिया के शेयरों में तेजी देखी जा रही है, हालांकि कई अन्य मार्केट छुट्टी के कारण बंद हैं।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भी भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 26,143 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 33 पॉइंट या 0.13% नीचे था।

अमेरिकी मार्केट अमेरिकी शेयर मार्केट ने बुधवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार खत्म किया था। अच्छे आर्थिक आंकड़ों ने निवेशकों के मनोबल को बढ़ाया है। आज वहां फिर से पूरा कारोबारी सत्र होगा।

जापानी बॉन्ड पर नजर: जापानी सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर (यील्ड) कुछ नरम हुई है, जिस पर निवेशक नजर रख रहे हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक नए शांति प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, जिसे कीव और वाशिंगटन ने तैयार किया है। इसे अब रूस के सामने रखा गया है।

सोने-चांदी की कीमतें चांदी की कीमत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जबकि सोना भी अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है। स्पॉट सिल्वर ने लगातार पांचवें सत्र के लिए अपनी रैली को बढ़ाया, 2.7% तक बढ़कर 73.78 डॉलर प्रति औंस से ऊपर एक नया रिकॉर्ड बनाया।

सिंगापुर में सुबह 8:18 बजे तक चांदी 2.5% बढ़कर 73.68 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। अन्य कीमती धातुओं में भी वृद्धि हुई, सोना 0.5% बढ़कर 4,502.75 डॉलर हो गया, जबकि प्लैटिनम 3.1% और पैलेडियम 2.3% बढ़ गया। भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति में दिक्कतों को इसकी वजह माना जा रहा है।