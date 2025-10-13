Hindustan Hindi News
धनतेरस और दिवाली पर बंद रहेगा शेयर मार्केट, जानें मुहूर्त ट्रेडिंंग का समय

Muhurat Trading Timings:  दिवाली और धनतेरस के अवसर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) लगातार छुट्टियों पर बंद रहेंगे। धनतेरस (18 अक्टूबर, शनिवार) को बाजार बंद रहेगा, क्योंकि यह सप्ताहांत के दिन पड़ रहा है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:40 AM
इस हफ्ते शनिवार से लेकर अगले हफ्ते बुधवार तक शेयर मार्केट में छुट्टी रहेगी। दिवाली और धनतेरस के अवसर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) लगातार छुट्टियों पर बंद रहेंगे। धनतेरस (18 अक्टूबर, शनिवार) को बाजार बंद रहेगा, क्योंकि यह सप्ताहांत के दिन पड़ रहा है। शनिवार और रविवार को शेयर बाजार सामान्य रूप से बंद रहता है। बाजार सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 से फिर सामान्य रूप से खुलेगा।

दिवाली-लक्ष्मी पूजन (21 अक्टूबर, मंगलवार) को भी NSE और BSE बंद रहेंगे, लेकिन इस दिन एक विशेष एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाएगा।

मुहूर्त ट्रेडिंग का समय

पूर्व-खुलने (Pre-opening) सत्र: दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक

मुख्य ट्रेडिंग सेशन: 1:45 बजे से 2:45 बजे तक

पिछले वर्ष (2024) में यह विशेष सत्र शाम 6 बजे से 7 बजे तक हुआ था। इस बार दोपहर में आयोजित होगा। बालीप्रतिपदा (22 अक्टूबर, बुधवार) को भी बाजार बंद रहेगा।

यह विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र नए हिंदू वर्ष विक्रम संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक है। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि इस शुभ समय में किए गए लेन-देन निवेशकों के लिए समृद्धि और आर्थिक बढ़ोतरी लाते हैं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX)

MCX ने भी 21 और 22 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजन और बालीप्रतिपदा के कारण छुट्टियां घोषित की हैं। हालांकि, 22 अक्टूबर की शाम वाले सत्र में MCX खुलेगा।

MCX भी 21 अक्टूबर को विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित करेगा, लेकिन उसके समय की पुष्टि अभी नहीं की गई है।

मुहूर्त ट्रेडिंग के फायदे और जोखिम

निवेशक 21 अक्टूबर की दोपहर में शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि अन्य दिन बाजार अवकाश पर रहेगा। अगर मुहूर्त ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान की बात करें तो शेयर मार्केट एंड कमोडिटिज एक्सपर्ट अजय केडिया ने इसके कुछ फायदे-नुकसान के बारे में बिन्दुवार बताया है…

फायदे

  • मुहूर्त ट्रेडिंग को दिवाली के दिन शुभ माना जाता है, इसलिए निवेशकों को यह माना जाता है कि इस दिन किया गया निवेश आने वाले वित्तीय वर्ष में समृद्धि और लाभ ला सकता है। यह निवेशकों के मनोवैज्ञानिक भरोसे को बढ़ाता है।
  • इस दिन बाजार में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिससे व्यापार स्थिर और उत्साहपूर्ण होता है।
  • मुहूर्त ट्रेडिंग नए निवेशकों के लिए बाजार में प्रवेश का एक अच्छा अवसर होता है, जो लंबी अवधि के निवेश के लिए उपयुक्त माना जाता है।
  • यह ट्रेडिंग परंपरा निवेशकों को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ती है और उन्हें पैसे लगाने के लिए प्रेरित करती है।

जोखिम

  • कारोबार केवल एक घंटे के लिए होता है, इस कारण बाजार में उतार-चढ़ाव अधिक हो सकते हैं, और तरलता सीमित हो सकती है, जो व्यापार को मुश्किल बना सकता है।
  • निवेशक इस परंपरा के कारण कुछ स्टॉक्स पर बिना उचित रिसर्च के निवेश कर लेते हैं, जिससे नुकसान होने का खतरा होता है।
  • केवल शुभ मुहूर्त के कारण निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है यदि कंपनी के मौलिक डेटा और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान न दिया जाए।
  • इतिहास में देखा गया है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद कई बार बाजार या कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी आती है।

इसलिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान निवेश करने से पहले सही जानकारी और रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है, और इसे केवल शुभ अवसर समझकर अंधविश्वास में निवेश नहीं करना चाहिए। संतुलित सोच और फाइनेंसियल नॉलेज के साथ ही इस ट्रेडिंग का लाभ उठाना फायदेमंद होता है।

