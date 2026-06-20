Bonus Share: 1 पर 5 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते
मुख्य बातें
- ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd ने एक 1 शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है
- रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते है
Bonus Share: अगले हफ्ते शेयर बाजार में जो कंपनियों एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करने जा रही हैं उसमें ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd भी एक है। कंपनी ने एक शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान हो चुका है।
किस दिन है बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट
एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 1 शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 24 जून की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी 24 जून को यह स्टॉक एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेगा। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में बढ़त के साथ 15764 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में यह स्टॉक 19 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 16592.85 रुपये और 52 वीक लो लेवल 118111 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 29900 करोड़ रुपये का है।
दो साल में यह स्टॉक 2.79 प्रतिशत गिरा है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का दाम 31 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 126 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बीते 10 साल में स्टॉक की कीमतों में 180 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd ने भले ही पहली बार बोनस शेयर का ऐलान किया है। लेकिन यह कंपनी लगातार निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। अगले महीने ही कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इससे पहले मई के महीने में कंपनी के शेयर 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 19 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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