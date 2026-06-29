Zerodha का ध्यान अब इस नए बिजनेस पर, सेबी के पास कर दिया आवेदन
मुख्य बातें
- Zerodha Updates: जेरोधा ने मर्चेंट बैंकर्स के लिए सेबी के पास आवेदन किया है
- कंपनी की तरफ से अप्रैल में एप्लीकेशन फाइल किया गया था
- फिलहाल सेबी तरफ से अप्रवूल मिलने का इंतजार जेरोधा की तरफ से किया जा रहा है
Zerodha Updates: भारत के सबसे ब्रोकिंग कंपनी जेरोधो को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी सिक्योरिटीज एंड एक्सजेंड बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। अगर सेबी की तरफ से मंजूरी मिलती है तो कंपनी इनवेस्टमेंट बैंकर्स की भूमिका में आएगी। जेरोधा कॉरपोरेट एडवाइजर ने 27 अप्रैल को सेबी के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। सेबी के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अभी मंजूरी नहीं मिली है। बता दें, अगर लाइसेंस की मंजूरी मिलती है तो यह जेरोधा के लिए यह मौजूदा ब्रोकिंग बिजनेस को विस्तार देने में सफल रहेगी।
क्या नया करने लगेगी कंपनी
सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद जेरोधा आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इश्यू के साथ-साथ अन्य कैपिटल मार्केट्स ट्रांजैक्सशन से जुड़ी सर्विसेज मैनेज करने लगेगी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार जेरोधा के प्रवक्ता ने बताया, 'हमने मर्चेंट बैंकिंग (कैटगरी - 01) के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है। हमें क बार अप्रूवल मिल जाए इसके बाद हम बिजनेस प्लान के विषय में अधिक बात कर पाएंगे।' बता दें, जेरोधा के अलावा अन्य 12 फर्म्स ने मर्चेंट बैंकिंग के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इस लिस्ट में Societe general securities और InCred Capital ने भी आवेदन किया है।
देश में इस समय 246 मर्चेंट बैंकर्स
रेगुलेटर के अनुसार मौजूदा समय में देश में 246 मार्चेंट बैंकर्स ऑपरेट कर रहे हैं। 5 जून को Capri Global को मर्चेंट बैंकर्स का लाइसेंस मिला था। उसके बाद से अबतक एक भी कंपनी को यह सेबी ने अप्रूवल नहीं दिया है। बता दें, इस साल के शुरुआत में सेबी ने मर्चेंट बैंकर्स के फ्रेमवर्क को लेकर कई बदलाव किए थे। यह बदलाव सेबी की तरफ से कंपनी की वित्तीय स्थिति, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के साथ-साथ निवेशकों को सुरक्षा देने के मकसद से किए गए थे।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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