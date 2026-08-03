Zee Entertainment का शेयर 13% लुढ़का, 2 साल की सबसे गिरावट के पीछे क्या है वजह
मुख्य बातें
- Zee Entertainment Enterprises Ltd Share Price: जी एंटरटेनमेंट एंटप्राइजेज लिमिटेड को लेकर पिछले हफ्ते दो बड़ी खबर सामने आई थी
- आज कंपनी के शेयरों का दाम 13 प्रतिशत लुढ़का
Zee Entertainment Enterprises Ltd Share Price: जी एंटरटेनमेंट एंटप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद बीएसई में कंपनी का शेयर 100.40 रुपये तक लुढ़ककर आ गया। बीते दो साल में किसी एक दिन जी एंटरटनमेंट लिमिटेड के शेयरों में यह सबसे बड़ी टूट देखी गई है। बता दें, बीते दो दिन में कंपनी से जुड़ी कई खबरें आई हैं। जिसका असर देखने को मिल रहा है।
फंड जुटाने की मिली मंजूरी
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रमोटर ग्रुप की यूनिट सनब्राइट मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स को प्रीफरेंशियल शेयर जारी कर 3,143.51 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 126 रुपये प्रति शेयर कीमत तय की गई है। बता दें, प्रमोटर ग्रुप की इस यूनिट की हिस्सेदारी मार्च, 2026 तक 3.99 प्रतिशत थी। यह राशि जुटाने के बाद जी एंटरटेनमेंट में सनब्राइट की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी।
सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर लगा प्रतिबंध
सेबी ने एस्सेल समूह की इकाइयों द्वारा लिए गए लोन को सुरक्षित करने के लिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) की हैदराबाद स्थित भूमि को अनधिकृत रूप से गिरवी रखने के मामले में कंपनी को दो महीने और इसके मानद चेयरमैन सुभाष चंद्रा तथा मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ पुनीत गोयनका को एक साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है।
इसके अलावा सेबी ने उन पर कुल 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जीईईएल पर 30 लाख रुपये, चंद्रा पर 60 लाख रुपये और गोयनका पर 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें, इस पूरे मामले में रविवार को कंपनी ने बताया कि वह हैदराबाद जमीन गिरवी मामले में बाजार सेबी के आदेश पर कानूनी सलाह ले रही है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस ऐक्शन का असर कंपनी के फंड जुटाने वाले फैसले पर दिख सकता है।
शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या है राय?
सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने स्टॉक को Add रेटिंग दी है। पहले Reduce रेटिंग दिया था। इस बार टारगेट प्राइस 130 रुपये सेट किया गया है। सीएलएसए ने 125 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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