क्या Yes Bank में हुआ करीब 32 करोड़ रुपये का साइबर फ्रॉड? बैंक ने बताई सच्चाई
मुख्य बातें
- पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि यस बैंक में करीब 32 करोड़ रुपये का साइबर फ्रॉड हुआ है
- यस बैंक ने बयान जारी कर इस रिपोर्ट को गलत बताया है
यस बैंक ने उन सभी रिपोर्ट्स को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि करीब 32 करोड़ रुपये का साइबर फ्रॉड हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकारी अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। यस बैंक ने इन रिपोर्ट्स को निराधार बताया है। साथ ही कहा है कि कोई भी वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा उनका पूरा सिस्टम सुरक्षित है। बता दें, रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अक्टूबर 2026 के अंत में बैंक के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। इससे सरकारी अकाउंट भी प्रभावित हुए हैं।
क्या है यस बैंक का पूरा बयान
अपने बयान में यस बैंक ने कहा है कि कोई भी सरकारी अकाउंट इससे प्रभावित नहीं हुआ है। ना ही कोई वित्तीय नुकसान हुआ है। यस बैंक की तरफ से बताया गया कि रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है। यह वास्तविक स्थिति से इसका दूर-दूर तक कोई सम्बंध नहीं है। बैंक ने कहा कि इस पूरे मामले को अखबार के साथ साझा किया गया है। और गलती पर आपत्ति जताई गई है। बता दें, यह रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप में 13 नवंबर को प्रकाशित हुई थी।
यस बैंक के दूसरी तिमाही के रिजल्ट
इस प्राइवेट ने दूसरे क्वार्टर के परिणाम की जानकारी साझा कर दी है। बैंक ने कहा है कि दूसरी तिमाही में कुल 1080 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 65 प्रतिशत अधिक है। नेट इनटरेस्ट इनकम 22.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ सितंबर तिमाही में 2822.50 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले यह 2301 करोड़ रुपये रहा था।
नेट इनटरेस्ट मार्जिन 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। जून तिमाही के दौरान यह 2.7 प्रतिशत था। बता दें, अन्य इनकम 1644.30 करोड़ रुपये से बढ़कर 1881.50 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (yes bank share performance)
शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय पर यस बैंक के शेयरों का दाम 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 17.47 रुपये के स्तर पर था। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं दो साल में स्टॉक का दाम 8.49 प्रतिशत है। बता दें, 5 साल में यस बैंक के शेयरों का दाम 32 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।