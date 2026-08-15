1 शेयर पर 500 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते
मुख्य बातें
- Yamuna Syndicate Ltd के शेयर सोमवार को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे
- कंपनी ने एक शेयर पर 500 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है
Dividend Stock: शेयर बाजार में अगले हफ्ते कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में Yamuna Syndicate Ltd भी एक है। कंपनी फिर से निवेशकों को 500 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला की है। जिसके लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दिया गया है।
कब है रिकॉर्ड डेट (Yamuna Syndicate Ltd Dividend record date)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 500 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए 17 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। सोमवार को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। बता दें, 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 500 रुपये का ही डिविडेंड दिया था। 2024 में हर एक शेयर पर योग्य निवेशकों की तरफ से 400 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।
Yamuna Syndicate Ltd उन कंपनियों में से एक है जिन्होंने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दिया है। यह कंपनी 2018 से डिविडेंड देती आ रही है।
शेयर बाजार में क्या है स्थिति (Yamuna Syndicate Ltd Share performance)
Yamuna Syndicate Ltd के शेयर शुक्रवार को मामूली तेजी के साथ बीएसई में 30220 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले एक महीने के दौरान 16 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी इस डिविडेंड स्टॉक का दाम एक साल में 15 प्रतिशत गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.21 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। कंपनी का बीएसई में 52 वीक हाई 38600 रुपये और 52 वीक लो लेवल 24800 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 928 करोड़ रुपये का है। बता दें, दो साल में स्टॉक का दाम 44 प्रतिशत लुढ़का है।
पिछले तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 69 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में स्टॉक का दाम 52 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।