11 गुना से अधिक सब्सक्राइब, GMP पहुंचा 55 रुपये; IPO पर दांव लगाने का आखिरी दिन
मुख्य बातें
- Watrana Rentals IPO पर दांव लगाने का आज अंतिम दिन है
- यह आईपीओ 19 अक्टूबर से ओपन है
- ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ की स्थिति अच्छी है
Watrana Rentals IPO पर दांव लगाने का आज आखिरी मौका है। कंपनी का आईपीओ 19 नवंबर तक खुला था। आज 23 नवंबर को यह बंद हो रहा है। यह आईपीओ ग्रे मार्केट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिससे मजबूत लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं। बता दें, कंपनी के आईपीओ का साइज 120.10 करोड़ रुपये है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। जिसकी वजह से कंपनी 49.02 लाख नए शेयर जारी करेगी। मौजूदा निवेशक एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं।
कितना है प्राइस बैंड (Watrana Rentals IPO Price band)
इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 232 रुपये से 245 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। निवेशकों को कम से कम दो लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम 294000 रुपये का इनवेस्टमेंट करना ही होगा।
15 गुना से अधिक किया गया सब्सक्राइब
इस आईपीओ को अबतक निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आईपीओ 11 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया जा चुका है। हालांकि, क्यूआईबी में अबतक कोई भी बोली नहीं मिली है। एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 20 गुना सब्सक्राइब किया गया है। बता दें, रिटेल कैटगरी में यह आईपीओ 15 गुना सब्सक्राइब किया गया है।
एंकर निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 18 नवंबर को खुला था। एंकर इनवेस्टर्स से कंपनी ने कुल 33.96 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बता दें, एंकर निवेशकों को जारी 50 प्रतिशत शेयरों का लॉक इन पीरियड महज 30 दिन का ही है। वहीं, बाकि बचे 50 प्रतिशत का लॉक इन पीरियड 90 दिन का है।
ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा है आईपीओ (Watrana Rentals IPO GMP Today)
इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में स्थिति काफी मजबूत है। इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 55 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 22 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को संकेत दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के जीएमपी में गिरावट दर्ज की गई है। 20 नवंबर को आईपीओ का जीएमपी 67 रुपये था। यह ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ की सबसे मजबूत स्थिति थी।
आईपीओ से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी
कंपनी मैटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और एरियल वर्क प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी 98.13 करोड़ रुपये का उपयोग करेगी। वहीं, अन्य जनरल कॉरपोरेट कार्यों में कंपनी पैसा लगाएगी। मौजूदा निवेशक एक भी शेयरों की बिक्री इश्यू में नहीं कर रहे हैं।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।