नई नवेली कंपनी के शेयरों में दो दिन से लग रहा 10% का अपर सर्किट, एक्सपर्ट ने निवेशकों को किस बात पर किया अलर्ट
मुख्य बातें
- Waterways Leisure Tourism के शेयरों में लगातार दूसरे कारोबारी दिन 10 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था
- कंपनी की बुधवार को शेयर बाजार में खराब लिस्टिंग हुई थी
नई नवेली लिस्टेड कंपनी Waterways Leisure Tourism के शेयरों की कीमतों में आज 10 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। इससे पहले कंपनी के शेयरों में गुरुवार को अपर सर्किट लगा था। यह लगातार दूसरा कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। बता दें, कंपनी के शेयरों का दाम 10 प्रतिशत की तेजी के बाद बीएसई में 807.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। हालांकि, अब भी दाम इश्यू प्राइस से कम ही है।
डिस्काउंट पर हुई थी कंपनी की लिस्टिंग
Waterways Leisure Tourism की डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी। स्टॉक बीएसई में 14.60 प्रतिशत की गिरावट के बाद 690 रुपये प्रति पर लिस्ट हुआ था। वहीं, एनएसई में कंपनी का शेयर 15.71 प्रतिशत की डिस्काउंट लिस्टिंग के बाद 681 रुपये के स्तर पर ओपन हुआ था। बता दें, बुधवार को बीएसई में कंपनी के शेयर 22.85 प्रतिशत तक की गिरावट के बाद 623.30 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक पहुंच गया था। इस कंपनी का इश्यू प्राइस 808 रुपये था।
क्या कहते तेजी पर एक्सपर्ट्स?
मास्टर ट्रस्ट के चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह कहते हैं कि एक बाद एक अपर सर्किट लगना दर्शाता है कि लिस्टिंग के बाद आई तेज गिरावट को निवेशक एक खरीदारी के मौके के तौर पर देख रहे हैं। रवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति नई लिस्टेड कंपनियों में कम देखा जाता है। वो आगे कहते हैं कि स्टॉक में आगे तब तक अनिश्चितता रहेगी जब कमाई के स्तर पर इसमें स्थिरता नहीं देखी जा सके।
रवि सिंह कहते हैं कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के आधार पर निवेशक को फैसला ना करें। इसके बजाए वो अपना फोकस मौजूदा कंपनी के बिजनेस पर करें। आने वाले तिमाही के नतीजों के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई फैसला करें।
Waterways Leisure Tourism IPO डीटेल्स
पिछले हफ्ते कंपनी के आईपीओ को अंतिम दिन 1.46 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इस आईपीओ का साइज 585 करोड़ रुपये का था। कंपनी ने आईपीओ के लिए 769 रुपये से 808 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया था। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित था। कंपनी के मौजूदा निवेशकों की तरफ से एक भी शेयर की बिक्री नहीं की गई थी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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