वॉरेन बफेट 94 साल की उम्र में रिटायर, 60 साल तक बर्कशायर हैथवे के रहे CEO

संक्षेप: बफेट का सीईओ पद छोड़ना अमेरिकी निवेश जगत के एक ऐतिहासिक दौर का अंत है। उनके धैर्य, ईमानदारी और तर्कसंगत फैसले लेने के सिद्धांत ने कई पीढ़ियों के निवेशकों और व्यवसायिक नेताओं को प्रभावित किया है। ग्रेग एबेल के नेतृत्व में बर्कशायर हैथवे का नया सफर शुरू हो रहा है

प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट ने लगभग 60 साल तक बर्कशायर हैथवे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कंपनी का नेतृत्व किया। अब वह 1 जनवरी, 2026 से यह भूमिका छोड़ रहे हैं। 94 वर्षीय बफेट कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अब ग्रेग एबेल सीईओ बनेंगे बर्कशायर हैथवे ने औपचारिक रूप से ग्रेग एबेल को नया सीईओ नियुक्त किया है। एबेल पहले से ही कंपनी के गैर-बीमा बिजनेस के उपाध्यक्ष थे और लंबे समय से बफेट के उत्तराधिकारी माने जाते रहे हैं।

एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में बर्कशायर के लिए इस गति को बनाए रखना मुश्किल हो गया है क्योंकि यह बहुत विशाल हो गई है और साथ ही नए और महत्वपूर्ण अधिग्रहण ढूंढने में भी संघर्ष कर रही है। यहां तक कि इस शरद ऋतु में ऑक्सीकेम का 9.7 अरब डॉलर का अधिग्रहण भी संभवतः बर्कशायर के मुनाफे में अंतर लाने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है।

बर्कशायर में क्या बदलाव होंगे रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशक इस बात पर बारीकी से नजर रखेंगे कि एबेल बर्कशायर की दिशा में क्या बदलाव कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े भूचाल की उम्मीद न करें। बफेट कहीं नहीं जा रहे हैं और एबेल पहले से ही 2018 से बर्कशायर के सभी गैर-बीमा व्यवसायों का प्रबंधन कर रहे हैं।

बफेट चेयरमैन बने रहेंगे एपी रिपोर्ट के अनुसार, बफेट चेयरमैन बने रहेंगे और नए निवेश खोजने और एबेल को उनकी मांग पर सलाह देने के लिए हर दिन कार्यालय आने की योजना बना रहे हैं।

सीएफआरए रिसर्च के विश्लेषक कैथी सीफर्ट ने एपी को बताया कि एबेल के लिए बर्कशायर के चलाने के तरीके में कुछ बदलाव करना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि दर्जनों सहायक कंपनियों में फैले लगभग 400,000 कर्मचारियों के साथ नेतृत्व के लिए अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाना काफी समझदारी भरा है।

दुनिया को 2021 में पता चला था कि एबेल बर्कशायर में नामित उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, जब वॉरेन बफेट के लंबी अवधि के बिजनेस पार्टनर, स्वर्गीय चार्ली मंगर ने एक वार्षिक बैठक में शेयरधारकों को आश्वासन दिया था कि एबेल कंपनी की संस्कृति को बनाए रखेंगे।

मौजूदा चुनौतियां बर्कशायर के पास इस समय 380 अरब डॉलर से ज्यादा नकदी और सरकारी बॉन्ड हैं। नए सीईओ के सामने इस पूंजी का सही इस्तेमाल करने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस समय बाजार में बड़े अधिग्रहण के अवसर कम हैं।