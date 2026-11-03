इस लॉजिस्टिक कंपनी के शेयरों में 14% की तेजी, 52 वीक हाई पर भाव; जान लें उछाल की वजह
मुख्य बातें
- VRL Logistics Q2 Results 2026: कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर दोगुना से अधिक इस बार सितंबर तिमाही में रहा है
- स्टॉक की कीमतों में आज 14% से अधिक की उछाल देखने को मिली है
- जिसकी वजह से स्टॉक 52 वीक हाई पर पहुंच गया
VRL Logistics Q2 Results 2026: तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद आज मंगलवार को वीआरएल लॉजिस्टिक के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का दाम 52 वीक हाई पर पहुंच गया। दूसरी तिमाही में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है, आइए इसको जानते हैं ....
बीएसई में आज कंपनी के शेयर 285 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 319 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के शेयर अपने 52 वीक लो लेवल 228 रुपये की तुलना में इस समय 40 प्रतिशत की उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं।
दोगुना से अधिक हुआ प्रॉफिट
कंपनी की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि जुलाई से सितंबर के दौरान कुल 103 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एक साल पहले कंपनी को 50 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। यानी कंपनी को दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर दोगुना से अधिक लाभ हुआ है।
सितंबर क्वार्टर के दौरान कुल 962 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवन्यू जनरेट किया था। यह पिछली बार की तुलना में 20.70 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 797 करोड़ रुपये का रेवन्यू जरनेट हुआ था। बता दें, तिमाही दर तिमाही के आधार पर भी कंपनी का रेवन्यू 9 प्रतिशत बढ़ा है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (VRL Logistics share performance)
स्टॉक मार्केट में कंपनी ने निवेशकों को निराश नहीं किया है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का दाम 7.49 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। दो साल में स्टॉक 7.88 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में VRL Logistics के शेयरों की कीमतों में 41 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
पिछले साल दिया था बोनस शेयर
कंपनी के शेयर बीते साल एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब एक शेयर पर एक शेयर कंपनी ने बोनस शेयर के तौर पर दिया था। वहीं, फरवरी 2026 में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। इस बार कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।