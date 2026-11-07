Voltas Ltd ने नोएल टाटा को नियुक्त किया चेयरमैन ऑफ एमिरेट्स
मुख्य बातें
- नोएल टाटा (Noel Tata) को वोल्टास में नए पद पर नियुक्त किए गए हैं
- टाटा ट्रस्ट्स के मुखिया को चेयरमैन ऑफ एमिरेट्स बनाया गया है
टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा (Noel Tata) को वोल्टास का चेयरमैन ऑफ एमिरेट्स नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर पद से रिटायर होने के बाद हुई है। नोएल टाटा कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर पद से 11 नवंबर 2026 को रिटायर हुए थे। टाटा संस की सबसे बड़ी शेयरधारक टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा 12 नवंबर को 70 वर्ष के हो जाएंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है और न ही इस पद पर बना रह सकता है। बता दें, इसी हफ्ते वोल्टास ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था।
कितना हुआ है नेट प्रॉफिट (Voltas Q2 Results)
एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वोल्टास लिमिटेड का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 51.4 प्रतिशत बढ़कर 47.71 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 31.5 करोड़ रुपये रहा था।
वोल्टास ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 15.3 प्रतिशत बढ़कर 2,706.57 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 2,347.32 करोड़ रुपये थी। दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 2,622.05 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की कुल आय 13.85 प्रतिशत बढ़कर 2,746.08 करोड़ रुपये रही।
कितना हुआ आय
चालू वित्त वर्ष की पहली (अप्रैल-सितंबर) छमाही में कंपनी की कुल कंसॉलिडेटेड इनकम बढ़कर 7,510.82 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 6,432.58 करोड़ रुपये थी। वोल्टास के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकुंदन मेनन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी के सभी कारोबारों में लगातार प्रगति हुई। इसमें कमरे में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर कारोबार की प्रमुख भूमिका रही, जिसमें तिमाही के दौरान बिक्री की मात्रा 32 प्रतिशत बढ़ी।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर वोल्टास लिमिटेड के शेयरों का दाम बीएसई में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 1096 रुपये के स्तर पर था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
भाषा के इनपुट के साथ
((डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।