VI के शेयरों में 3% की तेजी, क्या आगे दिखेगी और उछाल? निवेश से पहले जान लें एक्सपर्ट्स की राय
मुख्य बातें
- VI Share Price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में आज 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
- कंपनी ने सोमवार को तिमाही नतीजों को ऐलान किया था
VI Share Price: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone idea) के शेयरों की कीमतों में आज मंगलावर को 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी ने कल यानी सोमवार को पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार घाटा पहली तिमाही में सालाना आधार पर कम हुआ है। आइए जानतें हैं कि एक्सपर्ट्स कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं?
आज मंगलवार को टेलीकॉम कंपनी का शेयर बीएसई में उछाल के साथ 13.27 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 13.30 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। कल की क्लोजिंग की तुलना में यह 3 प्रतिशत अधिक है।
एक्सपर्ट्स की क्या है राय? (VI target price)
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। इस ब्रोकरेज हाउस की तरफ से वोडाफोन आइडिया के शेयरों के लिए 12.60 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। जोकि आज के इंट्रा-डे हाई की तुलना में काफी कम है।
यूबीएस ने 15 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रेटिंग दी गै। वहीं, सीएलएसए ने 12.60 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। एक्सिस कैपिटल की तरफ से टेलीकॉम कंपनी के शेयरों के लिए 12.25 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है। इस ब्रोकरेज ने Reduce रेटिंग दी है।
कंपनी का घाटा हुआ कम (Vodafone Idea target price)
वोडाफोन आइडिया ने दी जानकारी के अनुसार बताया है कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कम होकर 3,754 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से घाटे में कमी सरकार की ओर से बकाया राशि के भुगतान में दी गई राहत के कारण हुई। क साल पहले 2025-26 की इसी तिमाही में कंपनी को 6,611 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।
पहली तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवन्यू छह प्रतिशत बढ़कर 11,689 करोड़ रुपये रही, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की इसी तिमाही में यह 11,023 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में ARPU 10.2 प्रतिशत बढ़कर 195 रुपये हो गया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 177 रुपये था। बता दें, 4जी और 5जी ग्राहकों की संख्या सालाना आधार पर करीब दो प्रतिशत बढ़कर 13 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह संख्या 12.74 करोड़ थी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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