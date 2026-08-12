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15 रुपये से कम की कीमत वाला स्टॉक 104% चढ़ा, आज क्यों शेयर खरीद रहे निवेशक, 6% की तेजी

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Vodafone Idea Share Price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में आज 6 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है
  • पिछले एक साल में 104% स्टॉक भाव बढ़ा है
Vodafone Idea Share Price jumped 6 percent
Vodafone Idea Share Price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में आज 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

Vodafone Idea Share Price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में आज 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। टेलीकॉम कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। पहली तिमाही के दौरान वीआई को प्रति ग्राहक से होने वाली कमाई बढ़ी है। जिसके बाद कंपनी के स्टॉक को खरीदने की होड़ सी मच गई है। बता दें, पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में 100 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है।

बीएसई में आज बुधवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर 12.92 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में 6 प्रतिशत की तेजी के बाद स्टॉक का दाम 13.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। 2026 में अबतक वोडाफोन आइडिया के शेयरों का दाम 16 प्रतिशत बढ़ा है।

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टेलीकॉम कंपनी का घाटा हुआ कम (VI Q1 results)

10 अगस्त को वीआई ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार पहले क्वार्टर के दौरान कुल 3754 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 6608 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। अप्रैल से जून के दौरान कंपनी का रेवन्यू 11689 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष में इसी तिमाही के दौरान यह 11023 करोड़ रुपये रेवन्यू रहा था।

प्रति ग्राहक औसतन कमाई कंपनी की 195 रुपये पहली तिमाही में रहा है। जोकि पिछले साल की तुलना में 10.20 प्रतिशत अधिक है।

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एक्सपर्ट्स की वोडाफोन आइडिया के शेयरों की खरीद को लेकर क्या राय

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों को न्यूट्रल रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 11 रुपये की रेटिंग सेट की है। वहीं, जेएम फाइनेंशियल ने 14.70 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस ब्रोकरेज ने 15 रुपये से टारगेट प्राइस घटाकर 14.70 रुपये कर दिया है। बता दें, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से Add रेटिंग दी गई है।

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चार्ट पर यह स्टॉक 13.70 रुपये से 14 रुपये के स्तर पर रेसिस्टेंस का सामना कर रहा है। अगर स्टॉक 14 रुपये के इस स्तर को तोड़ने में सफल रहा तो कंपनी के शेयरों में कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें, एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में 104 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में इस टेलीकॉम कंपनी के शेयरों का दाम 104 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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