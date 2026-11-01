शेयर बाजार में सफलता के लिए विजय केडिया ने दिया गुरू मंत्र, बोले निवेशकों के पास होनी चाहिए 3 खूबियां
मुख्य बातें
- मौजूदा समय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए काफी कठिन बीत रहा है
- विजय केडिया ने स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए 3 बातों का जिक्र किया है
- साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाजार में सिर्फ एक फॉर्मूला हर परिस्थिति में नहीं चल सकता है
मौजूदा समय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए काफी कठिन है। तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीद स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसी भी निवेशक के मन कई प्रश्न खड़े होने स्वाभाविक हैं। दिग्गज इनवेस्टर्स विजय केडिया (Vijay Kedia Advice) ने शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को लेकर कुछ सलाह दी है। आइए जानते हैं केडिया क्या कुछ बता रहे हैं..
क्या है सफलता की कुंजी?
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार विजय केडिया ने शेयर बाजार में सफल होने के लिए तीन खूबियों की बात की है। पहला ज्ञान, दूसरा साहस और तीसरा धैर्य है। केडिया कहते हैं किसी भी निवेशक को कंपनियों की जानकारी जुटाना आना चाहिए। उसके बाद फैसला लेने का साहस होना चाहिए। इसके अलावा जब स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है तब भी अपने फैसले पर विश्वास करते हुए इनवेस्टेड रहना चाहिए।
निवेशकों को किसान से सीखना चाहिए
केडिया ने धैर्य के लिए किसानों का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि चीन का बांस पहले 4.5 साल के दौरान कोई भी ग्रोथ हासिल नहीं करता है। लेकिन जब यह बढ़ना शुरू करता है तो 50 से 60 फीट की ऊचाई 5 से हफ्ते में ही हासिल कर लेता है।
उन्होंने कहा कि निवेशकों को लक्ष्य के प्रति पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर एक निवेशक लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाह रहा है तो उसे इंतजार करना होगा। ना कि तेज रिटर्न देने वाले स्टॉक्स से अपने पोर्टफोलियो की तुलना शुरू कर दे।
मल्टीबैगर स्टॉक का चयन कैसे करें?
विजय केडिया कहते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स की पहचान करना आसान काम नहीं है। कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो बाजार की हर एक परिस्थिति में काम करे। हालांकि, उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए ईमानदारी, प्रोग्रेस करने की भूख और स्मार्ट होना जरूरी बताया है।
केडिया का SMILE फॉर्मूला
उन्होंने लोगों के साथ SMILE फॉर्मूला शेयर किया है। वो कहते हैं कि स्मॉल इन साइज, अनुभव में मीडियम, बड़ी इच्छा और मार्केट में विस्तार करने की असीमित क्षमता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर किसी भी कंपनी का चयन करें। केडिया के अनुसार कंपनी के प्रोडक्ट के लिए एक बड़ा मार्केट होना चाहिए। जिससे वो ग्रोथ कर पाएं।
विजय केडिया कहते हैं कि निवेशक को इस बात मूल्यांकन करना चाहिए कि एक कंपनी अगले 5 से 10 साल में कितना विकास कर लेगी। वो बताते हैं कि निवेशकों को अपनी भी गलतियों से सीखना चाहिए।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।