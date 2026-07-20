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Vijay Kedia Portfolio: 5 साल में 1743% का रिटर्न, मंजू विजय केडिया ने खरीदे और शेयर

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Vijay Kedia Portfolio: दिग्गज निवेशक विजय केडिया के परिवार ने मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है
  • हम बात कर रहे हैं एसएमपीएल इंफ्रा की
Vijay Kedia Portfolio: 5 साल में 1743% का रिटर्न, मंजू विजय केडिया ने खरीदे और शेयर

Vijay Kedia Portfolio: दिग्गज निवेशक विजय केडिया के परिवार ने एसपीएमएल इंफ्रा (SPML Infra) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। विजय केडिया परिवार की कंपनी में हिस्सेदारी 3 प्रतिशत के नजदीक पहुंचने वाली है।

आज कंपनी के शेयरों में गिरावट

बीएसई में आज सोमवार को कंपनी के शेयर गिरावट के साथ 202.75 रुपये के लेवल पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों भाव 201.65 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गया था।

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क्या है आज की गिरावट की वजह

SPML Infra Ltd ने दी जानकारी में बताया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 190 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है। यह पैसा कंपनी शेयर या फिर वारेंट्स जारी करके जुटाएगी। कंपनी 186 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से स्टॉक जारी करेगी। अलॉटमेंट की तारीख से 18 महीने में वारेंट्स शेयर में बदल जाएंगे। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद प्रमोटर्स ग्रुप की शेयरहोल्डिंग 42 प्रतिशत के करीब आ जाएगी।

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विजय केडिया परिवार ने कितने शेयरों की खरीद की

दिग्गज निवेशक विजय केडिया की पत्नी मंजू केडिया ने भी मौजूदा प्रीफरेंशियल इश्यू में भागीदारी की हैं। उन्होंने कुल 1345000 शेयरों को सब्सक्राइब किया है। इससे पहले जनवरी 2026 में विजय केडिया ने SPML Infra Ltd के 1498107 शेयर खरीदे हैं। यह शेयरों की खरीद उन्होंने केडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड से की है।

वारेंट्स के शेयरों तब्दीली के बाद केडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड और मंजू विजय केडिया के पास कुल 2843107 शेयर हो जाएंगे। जिसके बाद केडिया परिवार की हिस्सेदारी कंपनी में 3 प्रतिशत के करीब पहुंच जाएगी।

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1 साल में कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है?

बीते एक साल में मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, इसके बाद भी दो साल में स्टॉक का दाम 15 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 387 प्रतिशत का लाभ मिला है। 5 साल में स्टॉक का रेट 1743 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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