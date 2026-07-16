2 रुपये का शेयर पहुंचा है 100 रुपये के पार, विजय केडिया ने खरीद डाले इस सोलर कंपनी के और शेयर

दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम पर अपना दांव बढ़ाया है। केडिया ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में सोलर कंपनी के और शेयर खरीदे हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर गुरुवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 102.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 2 रुपये से बढ़कर 100 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी 6 साल में आई है। वेबसोल एनर्जी सिस्टम सोलर सेल और पीवी मॉड्यूल्स बनाती है।

केडिया ने और खरीद डाले 3.4 लाख से ज्यादा शेयर

विजय केडिया (Vijay Kedia) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम (Websol Energy System) के 3.4 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। केडिया के पास अब इस सोलर कंपनी के टोटल 47.85 लाख से अधिक शेयर हो गए हैं। 30 जून 2026 तक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, वेबसोल एनर्जी सिस्टम में विजय केडिया की हिस्सेदारी बढ़कर 1.1 पर्सेंट पहुंच गई है। फिलहाल, यह पता नहीं लग सका है कि केडिया ने किस दाम पर और किस तारीख को कंपनी के शेयर खरीदे हैं। कंपनी के शेयरों के पिछले क्लोजिंग प्राइस के आधार पर वेबसोल एनर्जी सिस्टम में विजय केडिया की हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 47 करोड़ रुपये है।

2 रुपये से 100 रुपये के पार पहुंचे सोलर कंपनी के शेयर

सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम (Websol Energy System) के शेयर 6 साल में 2 रुपये से बढ़कर 100 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 17 जुलाई 2020 को 2 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 जुलाई 2026 को 102.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 1325 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में सोलर कंपनी के शेयर 1091 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 14 जुलाई 2023 को 8.49 रुपये पर थे। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर 16 जुलाई 2026 को 102.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 2 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 85 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 157.12 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 50.39 रुपये है।