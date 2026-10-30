वेदांता ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में उछाल, एक स्टॉक 18% चढ़ा; तेजी के पीछे की वजह क्या?
मुख्य बातें
- Vedanta group stocks: वेदांता ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में आज तेज उछाल देखने को मिली है
- वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड के शेयरों का दाम 18% चढ़ा है
- तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल दर्ज की गई है
Vedanta group stocks: आज वेदांता ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेजी के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। सबसे अधिक उछाल वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड के शेयरों में दर्ज की गई है। इस कंपनी के शेयरों का दाम 18 प्रतिशत की तेजी हासिल कर चुका है। वेदांता पावर के शेयरों का दाम 17.59 प्रतिशत, वेदांता ऑयर एंड स्टील के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत और वेदांता एल्युमिनियम मेटल के शेयरों की कीमतों में 1 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।
वेदांता पावर को हुआ लाभ (Vedanta Power Share price)
दूसरी तिमाही में कंपनी को 83 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 1688 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का ऑपरेटिंग EBITDA दोगुना होकर 421 करोड़ रुपये रहा है।
वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड
इस कंपनी को 746 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले कंपनी को दूसरी तिमाही में 92 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस कंपनी का ऑपरेशनल इनकम 2628 करोड़ रुपये रहा है।
वेदांता आयरन एंड स्टील (Vedanta Aluminium Metal)
कंपनी का रेवन्यू दूसरी तिमाही के दौरान 2788 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का स्टैंडलोन रेवन्यू 2 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का ऑपरेटिंग EBITDA सालाना आधार पर 56 प्रतिशत बढ़ा है। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का EBITDA 83 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, कंपनी को 324 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले कंपनी को 477 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है।
वेदांता एलुमिनियम को नेट प्रॉफिट दोगुना
कंपनी का दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी कुल 22300 करोड़ रुपये का रेवन्यू रहा है। इस दौरान कंपनी ने 649 किलोटन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग EBITDA सालाना आधार पर 82 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, Vedanta Aluminium का स्टैंडलोन नेट प्रॉफिट 5650 करोड़ रुपये दूसरी तिमाही में रहा है।
वेदांता लिमिटेड के रेवन्यू में 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी
कंपनी का सालाना आधार पर रेवन्यू 57 प्रतिशत बढ़ा है। वेदांता लिमिटेड का EBITDA 106 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 9938 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने 5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।