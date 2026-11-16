आज 17% चढ़ा इस कंपनी का स्टॉक, कीमत 150 रुपये से कम, जान लें खरीदारी की वजह
मुख्य बातें
- TVS Supply Chain Solutions के शेयरों का दाम आज 17 प्रतिशत चढ़ गया
- तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में लगातार तेजी जारी है
टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के शेयरों की कीमतों में आज 17 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर आज सोमवार को बीएसई में बढ़त के साथ 129.05 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 142.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इस स्टॉक के शेयरों का दाम दो कारोबारी दिन में 24 प्रतिशत चढ़ चुका है। बता दें, मजबूत तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिल रही है।
कंपनी के रेवन्यू में इजाफा (TVS Supply Chain Solutions Q2 Results)
इस कंपनी ने दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि सालाना आधार पर रेवन्यू में 38 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी की आय 3687.20 करोड़ रुपये थी। एक साल पहले इसी दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 2662.60 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के ऑपरेशनल रेवन्यू में 38 प्रतिशत का इजाफा हुआ था।
कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 50.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2681.10 करोड़ रुपये दूसरी तिमाही में रहा है। टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का प्रॉफिट 50.60 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर यहां 108 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, टैक्स भुगतान के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 36.50 करोड़ रुपये रहा है।
कंपनी के लिए शेयर बाजार में पिछला एक साल अच्छा रहा (TVS Supply Chain Solutions share performance)
इस स्टॉक की कीमतों में बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में स्टॉक का दाम 12 प्रतिशत बढ़ा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 3.15 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में काफी अधिक है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 146.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 90.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 6055 करोड़ रुपये का है।
भले ही स्टॉक एक साल में मोटा रिटर्न दिया हो। लेकिन दो साल में स्टॉक की कीमत में 23 प्रतिशत और 3 साल में 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।