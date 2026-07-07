Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टाटा ग्रुप का यह स्टॉक धड़ाम, 11% गिरा भाव, किस वजह से शेयरों को बेचने की मची होड़

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Trent Ltd Q1 Business updates: ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है
  • कंपनी ने सोमवार की शाम को पहली तिमाही का बिजनेस अपडेट दिया था
टाटा ग्रुप का यह स्टॉक धड़ाम, 11% गिरा भाव, किस वजह से शेयरों को बेचने की मची होड़

Trent Ltd Q1 Business updates: टाटा ग्रुप की चर्चित कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों के दाम में यह गिरावट चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद दर्ज की गई है। कंपनी ने सोमवार को मार्केट के बंद हो जाने के बाद बिजनेस अपडेट दिया था। ट्रेंट लिमिटेड ने बताया था कि अप्रैल-जून तिमाही में आमदनी 19 प्रतिशत बढ़कर 5,666 करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 4871 करोड़ रुपये थी।

ये भी पढ़ें:आज 6 कंपनियों के IPO की लिस्टिंग, कुछ का GMP शानदार

ट्रेंट लिमिटेड ने खोले 20 नए स्टोर

कंपनी ने रिटेल स्टोर की संख्या में पहली तिमाही के दौरान भी इजाफा किया है। 30 जून 2026 को ट्रेंट लिमिटेड के स्टोर की संख्या बढ़कर 1312 हो गई है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 301 वेस्ट साइड स्टोर, 982 जूडिया स्टोर (इसमें यूएएई के 7 स्टोर शामिल हैं।) और अन्य लाइफस्टाइल के 29 स्टोर शामिल हैं। बता दें, पहली तिमाही के दौरान कंपनी ने 20 नए स्टोर खोले हैं। जिसमें 19 जूडियो के और 1 वेस्टसाइड स्टोर हैं।

क्यों गिरा है ट्रेंट का शेयर (Trent Ltd Share price)

टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयरों की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह उम्मीद के अनुरुप प्रदर्शन नहीं कर पाना है। इंडस्ट्री को 20 प्रतिशत से अधिक के रेवन्यू की उम्मीद थी। यही वजह है कि आज स्टॉक बिकवाली का शिकार हो गया है।

ये भी पढ़ें:इन कंपनियों के शेयरों को खरीदने की होड़, 9% तक चढ़ा है भाव, BSE ने मांगा जवाब

निवेशक धड़ाधड़ बेच रहे हैं शेयर (Trent Limited Stock performance)

बीएसई में आज मंगलवार को ट्रेंट लिमिटेड के शेयर 3111 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 2966 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक गिर गया। भले ही आज कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी तीन महीने से ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों का दाम 16.62 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, एक साल में ने 18.93 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 5.89 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में काफी अधिक है। बता दें, दो साल में ट्रेंट लिमिटेड का शेयर 20 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

ये भी पढ़ें:कंपनी को हैदराबाद में मिला 435 करोड़ रुपये का काम, 10% उछला मल्टबैगर स्टॉक

पिछले महीने दिया था बोनस शेयर (Trent Ltd Bonus Share)

ट्रेंट लिमिटेड के शेयर बीते महीने यानी जून में एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रे़ड किए थे। कंपनी ने निवेशकों को 2 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। जून में 12 तारीख को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को बांटा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Tata Tata Group Tata Group Stocks अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।