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Bonus Share: आज 2 कंपनियां ट्रेड कर रही हैं एक्स-बोनस, आपका है किसी पर दांव?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Bonus Share: शेयर बाजार में आज Kotyark Industries Ltd और ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही है
  • कंपनी ने एक शेयर पर 10 शेयर बोनस दे रही है
Bonus Share: आज 2 कंपनियां ट्रेड कर रही हैं एक्स-बोनस, आपका है किसी पर दांव?

Bonus Share: शेयर बाजार में इस आज 24 जून को दो कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड करेंगी। एक कंपनी की तरफ से 1 पर 10 शेयर बोनस दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर दिया जा रहा है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन बोनस देने वाले स्टॉक्स के विषय में ..

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Kotyark Industries Ltd

कंपनी पहली बार बोनस शेयर दे रही है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने पहले ही आज की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया हुआ है। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 10 शेयर बोनस के तौर पर देगी। एक्स-बोनस स्टॉक के ट्रेड होने की वजह से शेयर 41.26 रुपये एक एडजस्टेड प्राइस पर एक्सचेंज पर दिखा रहा है। बता दें, कीमत में कोई भी गिरावट नहीं हुई है।

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बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17.60 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 79 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 39.90 प्रतिशत चढ़ चुका है।

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd

शेयर बाजार में यह कंपनी भी एक्स-बोनस आज ट्रेड कर रही है। कंपनी ने एक शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि आज यानी 24 जून को जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

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बोनस शेयर की वजह से यह स्टॉक 2681 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बीते एक महीने में कंपनी की शेयरों की कीमतों में 8.7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तीन महीने में यह स्टॉक 20.70 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 23.3 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी के शेयर अगले महीने एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। कंपनी ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd ने 10 जुलाई की तारीख को रिकॉर्ड घोषित किया है। बता दें, इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 40 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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