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IPO News: आज 6 कंपनियों के आईपीओ हो गए हैं ओपन, एक का GMP पहुंचा 30 रुपये, डीटेल्स

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • IPO News: प्राइमरी मार्केट में आज 6 कंपनियों के आईपीओ ओपन हो गए हैं
  • अगले कुछ दिन इन कंपनियों पर दांव लगाने का मौका निवेशकों के पास होगा
  • कुछ कंपनियों ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं
IPO News: आज 6 कंपनियों के आईपीओ हो गए हैं ओपन, एक का GMP पहुंचा 30 रुपये, डीटेल्स

IPO News: आज 6 कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है। यह सभी कंपनी एसएमई सेगमेंट के हैं। आइए जानते हैं किस कंपनी का कितना प्राइस बैंड है? वहीं, ग्रे मार्केट में किसकी क्या स्थिति है?

1-Teja Engineering Industries IPO

कंपनी के आईपीओ का साइज 37.36 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 17 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 220 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। निवेशकों को कम से कम 264000 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। ग्रे मार्केट में आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

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2- Atharva Polyplast IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 27 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 45 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 55 रुपये से 60 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। इस आईपीओ का लॉट साइज 2000 शेयरों का बनाया गया है। इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 8 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

3- Seemax Resources IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 19.74 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 14 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 134 रुपये से 141 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। ग्रे मार्केट में आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर है।

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4- Sampark India Logistics IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 27.22 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के लिए कंपनी ने 80 रुपये से 84 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 3200 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। ग्रे मार्केट में यह आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

5- Vinit Mobile IPO

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 34.13 करोड़ रुपये का है। आईपीओ का प्राइस बैंड 150 रुपये से 158 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 800 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 1600 शेयरों पर दांव लगाना होगा। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ सबसे अच्छी स्थिति में है। इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ 30 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है।

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6- Kratikal Tech IPO

इस आईपीओ का साइज 39.69 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 128 रुपये से 135 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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