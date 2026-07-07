आज 6 कंपनियों के IPO की लिस्टिंग, कुछ का GMP शानदार, आपका है किसी पर दांव?
मुख्य बातें
- IPO News: आज शेयर बाजार में 6 कंपनियों के आईपीओ की लिस्टिंग है
- यह सभी 6 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं
IPO News: शेयर बाजार में आज 6 कंपनियों की लिस्टिंग है। ये 6 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। आइए जानते हैं कि किस कंपनी की स्थिति ग्रे मार्केट में अच्छी है और किस कंपनी की स्थिति नाजुक है। बता दें, यह सभी कंपनियां 30 जून को ओपन हुई थी।
1-Teja Engineering Industries IPO
इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 220 रुपये सेट किया गया था। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। निवेशकों को कम से कम 1200 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना पड़ा। जिसकी वजह से मिनिमम इनवेस्टमेंट 264000 रुपये का करना पड़ा है। बता दें, ग्रे मार्केट में यह आईपीओ आज 36 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जिसकी वजह से मजबूत लिस्टिंग के संकेट हैं। आईपीओ को कुल 1.37 गुना सब्सक्राइब किया गया है।
2- Atharva Polyplast IPO
कंपनी के आईपीओ का साइज 27 करोड़ रुपये है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी ने आईपीओ के लि 55 रुपये से 60 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ को तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान कुल 10 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, आईपीओ ग्रे मार्केट में आज 10 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 16.57 प्रतिशत के प्रीमियम लिस्टिंग की ओर इशारा कर रहा है।
3- Seemax Resources IPO
आईपीओ का प्राइस बैंड 134 रुपये से 141 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया थआ। इस आईपीओ का साइज 19.74 करोड़ रुपये था। तीन दिन में कल 3.62 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। बता दें, इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
4- Sampark India Logistics IPO
इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 80 रुपये से 84 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी के आईपीओ का साइस 27.22 करोड़ रुपये था। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 2.5 रुपये के प्रीमियम पर आज मंगलवार को ट्रेड कर रहा है।
5- Vinit Mobile IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 34.13 करोड़ रुपये का था। आईपीओ का प्रास बैंड 150 रुपये से 158 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की स्थिति अच्छी नहीं है। आज यह जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
6- Kratikal Tech IPO
इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 135 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी के आईपीओ का साइज 39.69 रुपये था। ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 78 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। जिसकी वजह से 57 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्टिंग की संभावना है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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