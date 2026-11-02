4 कंपनियां आज ट्रेड कर रही हैं एक्स-डिविडेंड, एक ने किया 24 रुपये देने का ऐलान
मुख्य बातें
- Dividend Stocks: शेयर बाजार में आज 2 नवंबर 2026 को कुल 4 कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रही हैं
- इसमें से एक कंपनी की तरफ से हर शेयर पर 24 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है
Dividend Stocks: शेयर बाजार में आज 4 कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रही हैं। इन 4 कंपनियों में से एक कंपनी कोलगेट भी है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी निवेशकों को कितना डिविडेंड दे रही है।
1-Route Mobile Ltd
इस साल कंपनी के शेयर आज चौथी बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर निवेशकों को 4 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। शेयर बाजार में इस साल पहली बार कंपनी के शेयर फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था।
पिछले एक साल के दौरान इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 38 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
2- Tanla Platforms Ltd
इस साल यह स्टॉक दूसरी बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने निवेशकों को एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इससे पहले अप्रैल के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड मिला था। बता दें, बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का दाम 1.36 प्रतिशत बढ़ा है।
3- Pitti Engineering Ltd
कंपनी की तरफ से इस बार योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने आज यानी 2 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। इससे पहले स्टॉक सितंबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2.50 रुपये का डिविडेंड मिला था।
बीते एक साल में स्टॉक की कीमतों में 12 प्रतिशत गिरा है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का दाम 33 प्रतिशत लुढ़क चुका है। हालांकि, इसके बाद भी 5 साल में स्टॉक की कीमतों में 401 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।
4- Colgate-Palmolive
इस कंपनी ने निवेशकों के लिए एक शेयर पर 24 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। डिविडेंड के लिए कंपनी ने आज यानी 2 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। इससे पहले कोलगेट के शेयर 1 जून को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब भी कंपनी ने हर एक शेयर पर 24 रुपये का ही डिविडेंड दिया था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।