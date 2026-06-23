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10 साल में 1007% का रिटर्न, एक्सपर्ट ने कहा 5600 रुपये तक जाएगा टाटा का स्टॉक! बोले एक्सपर्ट

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Titan Target Price: एक्सपर्ट को उम्मीद है कि टाइटन लिमिटेड अच्छा प्रदर्शन करेगी
  • ब्रोकरेज हाउस ने 5600 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है
10 साल में 1007% का रिटर्न, एक्सपर्ट ने कहा 5600 रुपये तक जाएगा टाटा का स्टॉक! बोले एक्सपर्ट

Titan Target Price: टाटा ग्रुप की चर्चित कंपनियों में से एक टाइटन के शेयर आज मंगलवार को बढ़त के साथ खुले थे। लेकिन दोपहर 12 बजे यह स्टॉक 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। इससे पहले सोमवार को टाइटन के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि, 12 से 19 जून के बीच 7 कारोबारी दिन में से 6 कारोबारी दिन के दौरान तेजी देखने को मिली है। टाइटन के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। जो टारगेट प्राइस उनकी तरफ से दिया गया है वह 29 प्रतिशत अधिक है। बता दें, बीएसई में आज मंगलवार को टाइटन लिमिटेड के शेयर 4397.40 रुपये के स्तर पर खुलने के बाद 4417.15 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद स्टॉक 1.5 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4300 रुपये के लेवल पर आ गया।

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5600 रुपये का टारगेट प्राइस सेट

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने टाइटन के शेयरों के लिए 5600 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि मौजूदा शेयरों के दाम से 29 प्रतिशत अधिक है। ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक को BUY रेटिंग दी है।

ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टाइटन एक और तिमाही मजबूत प्रदर्शन कर सकता है। यूबीएस के अनुसार ज्वैवलरी बिजनेस 35 से 40 प्रतिशत की रेवन्यू ग्रोथ हासिल कर सकता है। बता दें, पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान कंपनी का ज्वैलरी बिजनेस सालाना आधार पर 35 प्रतिशत बढ़ा था।

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टाइटन के शेयरों की 1 साल में क्या रही है स्थिति?

टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों का दाम 3 महीने में 11.57 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक 9.56 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शेयरों की कीमतों में 22.53 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। टाइटन का 52 वीक हाई 4601.10 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3301.05 रुपये है।

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10 साल में 1007% का रिटर्न

बीते दो साल में टाइटन के शेयरों का दाम 26 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में यह स्टॉक 46 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में स्टॉक का रेट 141 प्रतिशत बढ़ चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 46 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, टाइटन ने पोजीशनल निवेशकों को 10 साल में 1007.28 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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