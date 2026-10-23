5 साल में 590% का रिटर्न, आज कंपनी ट्रेड कर रही Ex-Bonus
मुख्य बातें
- Titan Biotech के शेयर आज एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे
- कंपनी ने बोनस शेयर के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय किया था वो आज है
- कंंपनी के शेयरों की कीमतों में इस साल 98 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
Bonus share news: आज शुक्रवार 23 अक्टूबर को टाइटन बायोटेक लिमिटेड के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रहे हैं। कंपनी ने निवेशकों के लिए 4 पर 1 शेयर बोनस देने का ऐलान किया था। जिसके लिए आज यानी शुक्रवार का दिन रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, गुरुवार को कंपनी के शेयर 417.15 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। आज शुक्रवार को एक्स-बोनस डेट होने की वजह से स्टॉक बीएसई में 335.35 रुपये के एडजस्टेड प्राइस पर खुला है। कंपनी के शेयरों में मामूली तेजी देखने को मिली है।
योग्य निवेशकों को मिलेंगे 4 पर 1 शेयर फ्री (Titan Biotech bonus share record date)
टाइटन बायोटेक लिमिटेड ने दी जानकारी में कहा था कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 4 शेयरों पर एक शेयर निवेशकों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी आज यानी 23 अक्टूबर की तारीख को पहले ही रिकॉर्ड डेट घोषित किया हुआ है। बता दें, जिन निवेशकों के पास कल यानी गुरुवार तक कम से कम 4 शेयर रहे होगे उन्हें ही बोनस शेयर मिलेगा। आज शेयर खरीदने पर बोनस शेयर का फायदा नहीं होगा।
2026 में 98 प्रतिशत का रिटर्न (Titan Biotech Share performance)
पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों का दाम 6 प्रतिशत बढ़ा है। 2026 में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 98 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 13 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में कंपनी ने निवेशकों को शेयर बाजार में 126 प्रतिशत और तीन साल में 487 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बीते 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले इनवेस्टर्स को इस स्टॉक ने 590 प्रतिशत का फायदा पहुंचाया है। बता दें, 10 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4754 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
इसी साल हुआ है शेयरों का बंटवारा
टाइटन बायोटेक लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा इसी साल हो गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था। कंपनी ने अपने शेयरों को 5 हिस्सों में बांट दिया था।
2026 में कंपनी सितंबर के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।