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Bonus Share: 10 हिस्सों में बंटवारा, 5:8 बोनस शेयर का भी ऐलान, कीमत 10 रुपये के करीब

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Tirupati Innovar Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है
  • कंपनी के शेयरों के 10 हिस्सों में बांटा जाएगा
  • 8 शेयर पर 5 शेयर निवेशकों को बोनस के तौर पर मिलेंगे
Bonus Share: 10 हिस्सों में बंटवारा, 5:8 बोनस शेयर का भी ऐलान, कीमत 10 रुपये के करीब

Stock Market News: Tirupati Innovar Ltd ने निवेशकों के लिए एक साथ दो ऐलान किए हैं। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि शेयरों का बंटवारा होगा। वहीं, योग्य निवेशकों को बोनस शेयर भी दिया जाएगा। बता दें, कंपनी के शेयरों का दाम 10 रुपये के करीब है।

10 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक

स्टॉक एक्सचेंज ने 19 जून को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटे जाने का प्रस्ताव है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।

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8 पर मिलेंगे 5 शेयर बोनस

कंपनी ने 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 8 शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर देने का भी ऐलान किया है। स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए भी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि, उम्मीद है कि इसका ऐलान जल्द ही किया जा सकता है।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह स्टॉक 10.18 रुपये के स्तर पर आ गया है। बाजार के खुलते ही कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। शेयरों के प्रदर्शन की बात की जाए तो 3 महीने में स्टॉक 86 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। वहीं, 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 6.60 प्रतिशत का फायदा हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स ममें 5.76 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, Tirupati Innovar Ltd का 52 वीक हाई 14.04 रुपये है।

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दो साल में यह स्टॉक 54 प्रतिशत लुढ़क चुका है। तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 75 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को 54 प्रतिशत का फायदा भी मिला है। बता दें, बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी की मार्च शेयरहोल्डिंग्स में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक की है।

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कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी?

मार्च तिमाही के दौरान इस कंपनी का रेवन्यू 73.20 करोड़ रुपये का है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 10.99 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, इसके बाद भी कंपनी को इस क्वार्टर में घाटा हुआ था। इस दौरान कंपनी को 1.83 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। एक साल पहले इसी तिमाही में 0.68 करोड़ रुपये रहा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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