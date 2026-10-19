3 दिन में 16% तक की तेजी, आज 52 वीक हाई पर पहुंचा मल्टीबैगर स्टॉक; इस हफ्ते Ex-Dividend डेट
मुख्य बातें
- Tips Music Ltd Share price: आज कंपनी के शेयरों का दाम 52 वीक हाई पर पहुंच गया
- शुक्रवार को क्लोजिंग की तुलना में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
Tips Music Ltd Share price: टिप्स म्यूजिक के शेयरों की कीमतों में तेजी का सिलसिला आज भी जारी है। महज 3 कारोबारी सत्रों में ही स्टॉक का दाम 16 प्रतिशत चढ़ गया। आज सोमवार, 19 अक्टूबर को स्टॉक का दाम नए 52 वीक हाई पर पहुंचने में सफल रहा है। बता दें, कंपनी के शेयर इसी हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।
बीएसई में आज सोमवार को 753.95 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का दाम 4 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ 781 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। जोकि 52 वीक हाई है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक लो लेवल 482.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 9912.34 करोड़ रुपये का है। बता दें, 15 अक्टूबर को कंपनी शेयर एक वक्त पर 673.60 रुपये के स्तर पर गिर कर पहुंच गए थे। वहां से 52 वीक हाई तक कंपनी के शेयरों का दाम 16 प्रतिशत की छलांग लगाया है।
कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी (Tips Music Ltd dividend record date)
शेयर बाजारों को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर 6.50 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 22 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। इससे पहले स्टॉक इसी साल जनवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड मिला था।
दूसरी तिमाही में कंपनी ने किया शानदार प्रदर्शन (Tips Music Ltd Q2 Results)
जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी को 65.50 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी के लाभ में सालाना आधार पर 23 प्रतिशत का इजाफा हुआ था। बता दें, दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 120.10 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा (Tips Music Ltd Share performance)
बीते 6 महीने के दौरान इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में स्टॉक का दाम 51 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 11 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
तीन साल में स्टॉक की कीमतों में 116 प्रतिशत और 5 साल में 517 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, 10 साल में Tips Music Ltd के शेयरों का दाम 11792 प्रतिशत बढ़ा है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।