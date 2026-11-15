इस हफ्ते खुल रहा है 10,000 रुपये से अधिक का IPO, 3 कंपनियों का इश्यू होगा ओपन; कितना है GMP
मुख्य बातें
- IPO News: इस हफ्ते 3 कंपनियों के आईपीओ दस्तक देने जा रहे हैं
- दो हफ्ते के बाद फिर से प्राइमरी मार्केट में कुछ हलचल देखने को मिल रही है
IPO News: दो हफ्ते के अंतराल के बाद एक बार फिर से प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज हो गई है। इस हफ्ते 10,000 करोड़ रुपये की कीमत के आईपीओ दस्तक देने की तैयारी में हैं। इसमें दो मेनबोर्ड सेगमेंट की कंपनी है। तो वहीं एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। आइए जानतें हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाले दिनों में खुलने जा रहा है।
1-Crystal Crop Protection IPO
यह आईपीओ 18 नवंबर से 20 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 455.49 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 1.31 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 100.71 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी। यह शेयर मौजूदा निवेशक बेच रहे हैं।
इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ का प्राइस बैंड 259 रुपये से 272 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 55 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14960 रुपये का दांव लगाना होगा।
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 15 रुपये के प्रीमियम पर आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बता दें, कंपनी के प्रमोटर्स अंकुर अग्रवाल की तरफ से 100.70 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री जाएगी।
फ्रेश इश्यू से जुटाए पैसों से कंपनी 270 करोड़ रुपये से कर्ज को पूरा या आंशिक तौर पर चुकाने में प्रयोग करेगी। बाकि पैसा जनरल कॉरपोरेट कार्यों के लिए करेगी।
2- Mahanadi Coalfields IPO
कंपनी आईपीओ के जरिए 9500 करोड़ रुपये के आस-पास जुटाती हुई नजर आ सकती है। आईपीओ 19 से 23 नवंबर के दौरान ओपन रह सकता है। इस आईपीओ के साइज, प्राइस बैंड और तारीख को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 7.75 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
3- Watrana Rentals IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 120.10 करोड़ रुपये है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 49.02 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ 19 नवंबर से 23 नवंबर तक खुला रहेगा।
आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 232 रुपये से 245 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 1200 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इनवेस्टमेंट 294000 रुपये का करना होगा।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 22 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।