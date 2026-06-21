IPO News: इस हफ्ते खुल रहे हैं 8 कंपनियों का आईपीओ, लिस्ट में 3 बड़े नाम
मुख्य बातें
- IPO News: इस हफ्ते 8 कंपनियों के आईपीओ दस्तक दे रहे हैं
- 5 कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं
- तीन कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं
IPO News: इस हफ्ते 8 कंपनियों के आईपीओ ओपन हो रहे हैं। 3 कंपनियों मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। 5 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। मेनबोर्ड सेगमेंट की दो कंपनियों का आईपीओ 23 जून को ओपन हो रहा है। आइए एक-एक करते जानते हैं इनके विषय में ..
मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ
1-Waterways Leisure Tourism IPO
वॉटरवेज लीजर टूरिज्म ने अपने 585 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए प्रति शेयर 769 से 808 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। यह इश्यू 23 जून को खुलेगा और 25 जून को बंद होगा। इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 19 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
2- Advit Jewels IPO
एडविट ज्वेल्स का 165.16 करोड़ रुपये का आईपीओ भी 23 जून को खुलेगा और 25 जून को बंद होगा। कंपनी ने इसके लिए 130 से 138 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस इश्यू में 1.20 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 64 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
3- CSM Technologies IPO
सीएसएम टेक्नोलॉजीज ने 146 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 107 से 113 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा निर्धारित किया है। यह निर्गम 24 जून को खुलेगा और 27 जून को बंद होगा। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 4 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
SME सेगमेंट का आईपीओ
4- Jivial Industries IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 31.99 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ 23 जून से 25 जून 2026 तक खुला रहेगा। आईपीओ के लिए 196 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।
5- Shreedhar Spinners IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 30.68 करोड़ रुपये का है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 51 रुपये से 53 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। आईपीओ 23 जून से 25 जून तक खुला रहेगा।
6- Sri Priyanka Geo Commex IPO
यह आईपीओ 24 जून से 29 जून तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 94.51 करोड़ रुपये का है। आईपीओ का प्राइस बैंड 207 रुपये से 212 रुपये प्रति शेयर तय किया है।
7- Dhanwel Hybrid Seeds IPO
इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 95 रुपये से 99 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ का इश्यू साइज 26.73 करोड़ रुपये का है। बता दें, आईपीओ 24 जून से 26 जून तक खुला रहेगा।
8- IC Electricals Co. IPO
यह आईपीओ का प्राइस बैंड 25 जून से 30 जून तक खुला रहेगा। कंपनी ने अभी तक प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है। इस आईपीओ साइज 0.48 करोड़ रुपये का है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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