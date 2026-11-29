IPO News: इस हफ्ते दस्तक दे रहे 5 कंपनियों के आईपीओ, चेक करें कीमत, साइज और प्राइस बैंड
मुख्य बातें
- IPO Updates: यह हफ्ता आईपीओ के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है
- कुल 5 कंपनियों का आईपीओ इस सप्ताह खुल रहा है
- इसमें मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ भी शामिल है
IPO Updates: इस हफ्ते कुल 5 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इसमें से 3 कंपनियां मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं। तो वहीं दो कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इन कंपनियों के प्राइस बैंड, तारीख आदि से जुड़ी जानकारी के विषय में ...
1 दिसंबर को खुल रहा है दो कंपनियों का आईपीओ
1- Matangi Rubber IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 125.16 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए मौजूदा निवेशक हिस्सेदारी घटाएंगे। आईपीओ 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 163 रुपये से 172 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 87 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14964 रुपये का दांव लगाना होगा।
2- A J Packaging IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 54 करोड़ रुपये है। आईपीओ के जरिए कंपनी 27.50 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, मौजूदा निवेशक 4.50 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री करेंगे। यह आईपीओ भी एक दिसंबर से 3 दिसंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ के लिए 175 रुपये से 180 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया गया है।
2 दिसंबर को खुलने वाले आईपीओ
3- Monomark Engineering (India) IPO
इस आईपीओ का साइज 175.50 करोड़ रुपये है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 60 रुपये से 65 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 225 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिस वजह से किसी भी निवेशक को कम से कम 14625 रुपये का दांव लगाना ही होगा।
4- Swara Baby Products IPO
यह आईपीओ भी 2 दिसंबर से खुल जाएगा। निवेशकों के पास 4 दिसंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। आईपीओ का साइज 799.88 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए यह कंपनी 4.50 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशक 2.70 करोड़ शेयर बेच रहे हैं।
3 दिसंबर को भी ओपन हो रहा है एक कंपनी का आईपीओ
5- Vishwas Refoils & Consumer IPO
इस कंपनी के आईपीओ का साइज 25.78 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। यह आईपीओ 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ के लिए कंपनी ने 85 रुपये से 90 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।